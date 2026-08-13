Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल के दानवीर डॉ. राजेंद्र कंवर: 80 करोड़ की संपत्ति कर दी सरकार के नाम, CM सुक्खू ने भी की प्रशंसा

    By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 01:46 PM (IST)

    हमीरपुर के सेवानिवृत्त चिकित्सक डॉ. राजेंद्र कंवर ने अपने माता-पिता और पत्नी की इच्छा पूरी करते हुए लगभग 80 करोड़ रुपये की अपनी पूरी संपत्ति हिमाचल प् ...और पढ़ें

    हमीरपुर के जोलसप्पड़ निवासी डॉ. राजेंद्र कंवर व उनकी संपत्ति।

    हमीरपुर के जोलसप्पड़ निवासी डॉ. राजेंद्र कंवर व उनकी संपत्ति।

    HighLights

    1. बुजुर्ग डॉ. राजेंद्र कंवर ने 80 करोड़ की संपत्ति दान की।

    2. संपत्ति सरकार को जनसेवा व वृद्ध आश्रम के लिए दी।

    3. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस महान कार्य की प्रशंसा की।

    जागरण टीम, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर निवासी बुजुर्ग डॉक्टर ने करीब 80 करोड़ रुपये की संपत्ति दान कर दी है। नादौन के जोलसप्पड़ निवासी रिटायर्ड सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉ. राजेंद्र कंवर ने माता-पिता सहित पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी की है। उन्होंने अपने जीवन पूरी चल-अचल संपत्ति सरकार को दान कर दी है। डॉ. कंवर ने अंगदान करने का भी फैसला लिया है। 77 वर्षीय डा. राजेंद्र कंवर 33 वर्ष स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करने के बाद भी दुखी, गरीब मरीजों का उपचार कर रहे हैं।

    दो मंजिला मकान वृद्ध आश्रम के लिए हो प्रयोग

    उन्होंने अपना दो मंजिला मकान वृद्ध आश्रम के लिए प्रयोग में लाए जाने की इच्छा जताई। इसका नाम कृष्णा-राजेंद्र ओल्ड एज होम रखा जाए। उन्होंने इच्छा जताई है कि उनकी संपत्ति सीनियर सिटीजन व दुखी और गरीब लोगों की सहायता में लाई जाए।

    गिफ्ट डीड की

    डॉ. कंवर ने 2021 में संपत्ति की वसीयत सरकार के नाम कर दी थी। अब हाल ही में उन्होंने गिफ्ट डीड कर संपत्ति सरकार के हवाले कर दी है। उनकी जमीन का इंतकाल भी मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के नाम दर्ज हो गया है। 

    कुल 80 करोड़ की संपत्ति

    डॉ. कंवर की कोई संतान नहीं है। उन्होंने व उनकी पत्नी ने अपनी सारी संपत्ति समाज के हित में देने का निर्णय लिया था। सरकार के नाम की गिफ्ट डीड में दो मंजिला मकान समेत, 5.5 कनाल भूमि, करोड़ों के आभूषण व बैंक में जमा रकम सहित अन्य संपत्ति शामिल है। इस पूरी संपत्ति की कीमत करीब 80 करोड़ रुपये बनती है।

    खबरें और भी

    सीएम सुक्खू ने की प्रशंसा

    डॉ. कंवर के इस कदम की हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने भी तारीफ की है। सीएम सुक्खू ने कहा कि उनके गृह जिला हमीरपुर के जोलसप्पड़ निवासी वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. राजेंद्र कंवर ने अपनी और दिवंगत पत्नी कृष्णा कंवर की 80 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्ति प्रदेश सरकार को समर्पित कर त्याग और जनसेवा की अनुकरणीय मिसाल पेश की है। जीवनभर की कमाई को समाज के नाम कर देना अपने जीवन के श्रम को लोककल्याण के लिए अर्पित करने का भाव है। डॉ. कंवर के इस महान संकल्प के लिए हृदय से आभार है।

    यह भी पढ़ें: '5 लाख जमा न करवाए तो बड़सर स्कूल में 15 अगस्त के कार्यक्रम की अनुमति नहीं', हिमाचल हाई कोर्ट ने क्यों लगाई फटकार? 