हिमाचल राज्य चयन आयोग ने घोषित किया TGT बायोलॉजी भर्ती का रिजल्ट, 3538 अभ्यर्थियों से 77 पद भरे; एक रिक्त रहा

रवि ठाकुर, हमीरपुर। हिमाचल राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने टीजीटी बायोलॉजी के 78 पदों की भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। पोस्ट कोड 26017 के तहत शिक्षक बायोलॉजी के पदों पर नियुक्ति के लिए 7 अप्रैल को यह भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। आयोग को कुल 3538 आवेदन प्राप्त हुए थे और सभी आवेदनों को अस्थायी रूप से स्वीकार किया गया था। इन पदों के लिए कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट 26 जून को आयोजित किया गया, जिसमें 2878 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जबकि 660 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।



कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट की मेरिट के आधार पर 192 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 7 और 10 अगस्त 2026 को आयोजित की गई।



इसके बाद आयोग ने 78 पदों का अंतिम परिणाम तैयार किया। सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर संबंधित विभाग को आगामी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए अनुशंसा के लिए अधिसूचित किए गए हैं।

एक पद रहा रिक्त आयोग के अनुसार 78 पदों में से अनुसूचित जाति वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स श्रेणी का एक पद अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त रह गया। इस प्रकार घोषित परिणाम में 77 अभ्यर्थी सफल हुए हैं।

सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर 26017000073, 26017000131, 26017000143, 26017000185, 26017000189, 26017000243, 26017000307, 26017000312, 26017000369, 26017000437, 26017000444, 26017000572, 26017000641, 26017000653, 26017000659, 26017000797, 26017000799, 26017000870, 26017000890, 26017000925, 26017000960, 26017000998, 26017001072, 26017001092, 26017001101, 26017001111, 26017001226, 26017001315, 26017001345, 26017001397, 26017001420, 26017001512, 26017001530, 26017001532, 26017001536, 26017001551, 26017001593, 26017001616, 26017001640, 26017001695, 26017001761, 26017001765, 26017001767, 26017001853, 26017001921, 26017001935, 26017001961, 26017002252, 26017002280, 26017002332, 26017002384, 26017002386, 26017002412, 26017002459, 26017002482, 26017002511, 26017002521, 26017002632, 26017002674, 26017002705, 26017002739, 26017002750, 26017002754, 26017002841, 26017002858, 26017002921, 26017002983, 26017002988, 26017003084, 26017003094, 26017003101, 26017003167, 26017003254, 26017003320, 26017003373, 26017003388 26017003405।