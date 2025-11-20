विक्रमादित्य पहुंचे हमीरपुर के सासन, क्रूरता का शिकार रंजना के पति की ट्रांसफर का निर्देश; दिव्यांग गोलू की देखभाल को मिलेगा समय

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह वीरवार को सासन गांव पहुंचे। मंत्री ने नाबालिग की क्रूरता का शिकार हुई रंजना के दिव्यांग बेटे और पति से मुलाकात की और ढांढस बंधाया। मृतका रंजना की निर्मम हत्या को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने दुख जताया। इस मौके पर मृतका के परिजनों ने लोक निर्माण मंत्री के समक्ष मांगे भी रखी जिस पर उन्होंने त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रंजना के बेटे के स्कूल में जाकर उससे मुलाकात की।



मंत्री ने रंजना के पति जो कि लोक निर्माण विभाग में बेलदार के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें नजदीकी डिवीजन में स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिजनों ने मृतका के दिव्यांग बच्चे की देखभाल के लिए पिता को समय देने की मांग की थी, जिसके लिए अधिकारियों को उसके पति को रोजाना की ड्यूटी से कुछ घंटे की छूट देने के भी निर्देश दिए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंत्री ने कहा कि नशे के कारण प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसको लेकर प्रदेश सरकार लगातार कदम उठा रही है और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने हाल ही में इसके खिलाफ एक विशेष अभियान भी शुरू किया है, ताकि नशे को प्रदेश से जड़ से मिटाया जा सके।

ऊना गोलीकांड की पुलिस जांच कर रही, अभी राजनीतिक बयान नहीं हिमाचल के ऊना जिला में बीती रात एक पार्टी के दौरान हुए गोलीकांड को लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य ने कहा कि घटना की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इस पर कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया जाना चाहिए।

जयराम ठाकुर के समय भी हुए कई गोलीकांड उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल में भी कई बड़े गोलीकांड हिमाचल में हो चुके हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई कैसे की जाती है। वर्तमान कांग्रेस सरकार आपराधिक तत्वों से कड़ाई से निपट रही है।

सड़कें बहाल होते ही होंगे पंचायत चुनाव पंचायत चुनाव को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री पिछले दो-तीन दिनों से बयान दे रहे हैं। अभी प्रदेश के कई दुर्गम क्षेत्रों में ऐसी जगह हैं जहां सड़कें बहाल नहीं हो पाई हैं, इसकी वजह से सभी क्षेत्रों में एक साथ चुनाव करवाने में दिक्कत आ रही है। जैसे ही ये बहाल हो जाएंगी, पंचायत चुनाव करवा दिए जाएंगे।



उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग और प्रदेश सरकार मिलकर पंचायत चुनाव को समयबद्ध तरीके पर करवाने के लिए उचित कदम उठाएंगी।

127 करोड़ से बन रहे बस अड्डे का किया निरीक्षण हमीरपुर में 127 करोड़ की लागत से बन रहे आधुनिक बस अड्डे के निर्माण कार्य का उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि यह सिर्फ एक बस अड्डा नहीं होगा बल्कि इसमें मल्टीप्ल पार्किंग शॉपिंग कांप्लेक्स सहित कई दफ्तरों के लिए भवन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमीरपुर के लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी सौगात है, जिसका कार्य समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।