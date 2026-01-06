Language
    हिमाचल: हमीरपुर के बिझड़ी में बोलेरो खाई में गिरी, एक ही परिवार के 6 लोग घायल; दो महिलाओं की हालत गंभीर

    By Ranbir Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 03:18 PM (IST)

    Hamirpur Road Accident, हमीरपुर के बिझड़ी में एक बोलेरो कार खाई में गिरने से एक ही परिवार के छह लोग घायल हो गए। राजा भरथरी मंदिर करहा के पास यह हादसा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    हमीरपुर के बिझड़ी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो गाड़ी।

    संवाद सहयोगी, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में एक सड़क हादसे में पूरी परिवार घायल हो गया। उपमंडल बड़सर के अंतर्गत बिझड़ी क्षेत्र में राजा भरथरी मंदिर करहा के समीप एक बोलेरो गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से खाई में जा गिरी। हादसे में गाड़ी में सवार एक ही परिवार के छह लोग घायल हो गए, जिनमें से दो महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है।

    जानकारी के अनुसार सोहारी निवासी बलदेव सिंह अपने परिवार के साथ मथोल से बोलेरो गाड़ी में सवार होकर घर लौट रहे थे। अभी कुछ ही किलोमीटर की दूरी तय हुई थी कि करहा के पास अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और बोलेरो सीधे खाई में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई, जिसे सुनकर आसपास के लोग तुरंत सहायता के लिए पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

    स्थानीय लोग तुरंत पहुंचे मदद के लिए

    सूचना मिलते ही बिझड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को खाई से बाहर निकाला गया और प्राथमिक उपचार के लिए करीब एक किलोमीटर दूर स्थित सीएचसी बिझड़ी अस्पताल पहुंचाया गया। बिझड़ी अस्पताल में डॉक्टरों ने घायलों का चेकअप कर आवश्यक उपचार और फर्स्ट एड दिया। 

    दो महिलाओं की हालत नाजुक, हमीरपुर रेफर

    दो महिलाओं की हालत नाजुक पाए जाने पर उन्हें एंबुलेंस के माध्यम से मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर रेफर कर दिया। अन्य घायलों को भी आगे के उपचार के लिए हमीरपुर भेजा गया है। घायलों में पूनम और अर्चना की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी है।

    पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

    एएसआई बिझड़ी मनोज कुमार ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद पुलिस व स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उच्च चिकित्सा के लिए रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

     

