हिमाचल में अर्थशास्त्र शिक्षक भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित, 85 अभ्यर्थी सफल; 1032 ने दी परीक्षा

संवाद सहयोगी, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने अर्थशास्त्र शिक्षक के 86 पदों के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया। परिणाम में 85 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जबकि अनुसूचित जाति स्वतंत्रता सेनानी वार्ड श्रेणी का एक पद योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण खाली रह गया। सफल अभ्यर्थियों के परिणाम संबंधित विभाग को आगामी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए भेजे जाएंगे।

आयोग को इन पदों को भरने के लिए शिक्षा निदेशालय से मांग प्राप्त हुई थी। 16 अप्रैल को जारी विज्ञापन के आधार पर कुल 1246 आवेदन प्राप्त हुए थे और सभी आवेदनों को अस्थायी रूप से स्वीकार किया गया था।

छह जुलाई को आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा में 1032 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जबकि 214 अनुपस्थित रहे। परीक्षा की मेरिट के आधार पर 226 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए चुना गया। दस्तावेज सत्यापन 29 और 31 अगस्त को हुआ था।

सफल अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक 26030000004, 26030000009, 26030000030, 26030000081, 26030000083, 26030000084, 26030000089, 26030000107, 26030000117, 26030000108, 26030000120, 26030000121, 26030000131, 26030000140, 26030000171, 26030000183, 26030000185, 26030000205, 26030000221, 26030000231, 26030000238, 26030000243, 26030000244, 26030000246, 26030000250, 26030000255, 26030000295, 26030000316, 26030000350, 26030000355, 26030000377, 26030000399, 26030000426, 26030000453, 26030000462, 26030000486, 26030000511, 26030000517, 26030000525, 26030000529, 26030000530, 26030000558, 26030000562, 26030000586, 26030000598, 26030000616, 26030000624, 26030000637, 26030000642, 26030000660, 26030000668, 26030000687, 26030000688, 26030000691, 26030000702, 26030000724, 26030000743, 26030000755, 26030000778, 26030000784, 26030000786, 26030000789, 26030000791, 26030000794, 26030000796, 26030000821, 26030000833, 26030000835, 26030000844, 26030000872, 26030000931, 26030000945, 26030000958, 26030000993, 26030001011, 26030001049, 26030001063, 26030001072, 26030001099, 26030001145, 26030001190, 26030001194, 26030001225, 26030001232, 26030001242।