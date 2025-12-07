हिमाचल पटवारी भर्ती: 530 पदों पर तैनाती करेगी सरकार, 12वीं पास कर सकेंगे आवेदन, इन्हें मिलेगी प्राथमिकता

संवाद सहयोगी, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग के तहत भूमि अभिलेख निदेशालय ने पटवारी (जाब ट्रेनी) के 530 पदों पर भर्ती के लिए औपचारिक घोषणा कर दी गई है। जारी अधिसूचना के मुताबिक पटवारी जॉब ट्रेनी पद का पोस्ट कोड 25027 निर्धारित किया गया है।

चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान 12,500 रुपये प्रतिमाह का मानदेय मिलेगा।

यह नियुक्ति राज्य कैडर के तहत होगी और संबंधित नीति 22 फरवरी 2025 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार लागू रहेगी। इच्छुक उम्मीदवार 12 दिसंबर, 2025 से 16 जनवरी, 2026 तक राज्य चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं 12वीं पास कर सकेंगे आवेदन आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता दस जमा दो या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वांछनीय योग्यता के रूप में हिमाचल प्रदेश के रीति-रिवाज, बोली का ज्ञान तथा कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।