हिमाचल राज्य चयन आयोग ने JBT भर्ती परीक्षा परिणाम निकाला, 16197 में से 1459 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए चुने

रवि ठाकुर, हमीरपुर। हिमाचल राज्य चयन आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग में जेबीटी ट्रेनी के 600 पदों को भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है। परीक्षा में उत्तीर्ण 1459 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है।



जेबीटी ट्रेनी पोस्ट कोड 26015 के तहत 600 पदों को भरने के लिए कुल 16,197 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इनमें से 14,270 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट में भाग लिया।

16 सितंबर से दस्तावेज सत्यापन परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण के तहत सफल उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन 16 सितंबर को सुबह 10 बजे से हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के परिसर में शुरू होगा। आयोग की ओर से संबंधित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन की सूचना उनकी ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। उम्मीदवारों को अलग से कोई बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा।

लाने होंगे जरूरी दस्तावेज दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों को अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां, उनकी स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के दो-दो सेट, आवेदन पत्र की डाउनलोड की गई प्रति तथा पहचान पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज लाने होंगे। आयोग ने अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि पर सभी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने को कहा है, ताकि सत्यापन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

नहीं मिलेगा दूसरा मौका आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होता है तो उसे इसके लिए बाद में कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। इसलिए चयनित अभ्यर्थियों को तय समय पर आयोग परिसर में पहुंचना होगा।