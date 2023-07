हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश व बाढ़ से बनी परिस्थियों को ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल से फोन पर बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया। केंद्र सरकार द्वारा हालतों पर बारीकी से नजर रखे जाने की बात कही। उन्‍होंने कहा किसी भी अप्रिय घटना से निपटने हेतु हम पूरी तरह तैयार हैं और राज्य सरकार को हर आवश्यक मदद उपलब्ध कराई जाएगी।

शिमला, जागरण संवाददाता: केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश व बाढ़ से बनी परिस्थियों को ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल से फोन पर बातचीत कर स्थिति का जायजा लिया। केंद्र सरकार द्वारा हालतों पर बारीकी से नजर रखे जाने की बात कही। जान-माल के नुकसान की घटनाएं दुखद- अनुराग प्रेस को जारी बयान में अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को भौगोलिक जटिलता और मौसम के बदलाव के समय विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल में भारी बारिश के चलते बाढ़ व भूस्खलन देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते हो रहे जान-माल के नुकसान की घटनाएं दुखद हैं। बाढ़ से बनी परिस्थितयों को ध्यान रखते हुए कई बिंदुओं पर की चर्चा स्थानीय प्रशासन पूरी तत्परता के साथ राहत व बचाव कार्यों में लगा है जिसमें जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। मैंने मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल से बारिश व बाढ़ से बनी परिस्थितयों को ध्यान रखते हुए कई बिंदुओं पर व्यापक चर्चा की है। केंद्र सरकार लगातार हिमाचल पर नजर बनाए हुए इस दौरान ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार लगातार हिमाचल पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की स्थिति पर केंद्र सरकार की पूरी गंभीरता के साथ नजर बनाए हुए है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने हेतु हम पूरी तरह तैयार हैं और राज्य सरकार को हर आवश्यक मदद उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों की हर संभव मदद कर रहे हैं।

