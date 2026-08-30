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हिमाचल में 650 डॉक्टरों की भर्ती करेगी सरकार, CM सुक्खू बोले- हमीरपुर में अलाइड हेल्थ सर्विसेज कॉलेज इसी सत्र से

By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
Updated: Sun, 30 Aug 2026 02:53 PM (IST)

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि प्रदेश सरकार मेडिकल कॉलेजों में 500 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक डायग्नॉस्टिक सेवाएं उपलब्ध कराएगी और 650 डॉक्टरों की भर्ती करेगी।

सीएम सुखविन्द्र सिंह सुकखू नादौन के कांगू में सबोधित करते हुए। जागरण

सीएम सुखविन्द्र सिंह सुकखू नादौन के कांगू में सबोधित करते हुए। जागरण

HighLights

  1. मेडिकल कॉलेजों में 500 करोड़ से अत्याधुनिक डायग्नॉस्टिक सेवाएं।

  2. प्रदेश सरकार 650 डॉक्टरों की करेगी नियुक्ति।

  3. हमीरपुर में पहला अलाइड हेल्थ सर्विसेज संस्थान खुलेगा।

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक डायग्नॉस्टिक सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य कर रही है। इन मेडिकल कॉलेजों में लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक मशीनें स्थापित की जा रही हैं। इस तरह की मशीनें अभी केवल दिल्ली के एम्स में ही उपलब्ध हैं। बिलासपुर के एम्स, लुधियाना और जालंधर जैसे शहरों में भी इस तरह की सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं हैं।

नादौन विधानसभा क्षेत्र के गांव कांगू में आज जन स्वास्थ्य शिविर के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक टैक्नोलॉजी की मशीनरी के आने से डायग्नॉस्टिक सेवाएं सुदृढ़ एवं सटीक होंगी और लोगों को तुरंत सही उपचार मिलेगा।

650 डॉक्टरों की नियुक्ति करेगी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के अलावा प्रदेश सरकार सभी 70 आदर्श चिकित्सा संस्थानों में भी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्तियां कर रही है, ताकि लोगों को घर के पास बेहतर उपचार मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार 300 मेडिकल ऑफिसरों के अलावा 200 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और 150 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्तियां करने जा रही है। इसी कड़ी में नादौन, कांगू, गलोड़ और धनेटा के अस्पतालों में भी डॉक्टरों की नियुक्तियां की गई हैं।

मेडिकल कॉलेज का जोलसप्पड़ में शुभारंभ शीघ्र

सीएम सुक्खू ने कहा कि जोलसप्पड़ में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज का शीघ्र ही शुभारंभ कर दिया जाएगा। यहां उत्तर भारत का पहला अलाइड हेल्थ सर्विसेज संस्थान खोला जाएगा। इस संस्थान में इसी वर्ष से दाखिले शुरू करने के लिए वाइस चांसलर को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब अलाइड हेल्थ सर्विसेज से संबंधित प्रोफेशनल्स हमीरपुर में ही तैयार किए जाएंगे।

हमीरपुर में लगेंगे इस तरह के शिविर

क्षेत्रवासियों से जन स्वास्थ्य शिविर का भरपूर लाभ उठाने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में नादौन और हमीरपुर के अन्य क्षेत्र में भी इस तरह के शिविर आयोजित किए जाएंगे। 

कांगू स्कूल नया भवन बनेगा

उन्होंने कहा कि कांगू के सीनियर सेकेंडरी स्कूल को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का दर्जा दिया गया है। इसमें नए भवन का निर्माण किया जाएगा तथा बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्राइमरी स्कूल के भवन का निर्माण कार्य भी जल्द ही आरंभ किया जाएगा।

ये रहे उपस्थित

इस अवसर पर कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष रामचंद्र पठानिया, ओबीसी वित्त विकास निगम के अध्यक्ष डॉ. मोहन लाल, एपीएमसी अध्यक्ष अजय शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन भारती, पूर्व विधायक मनजीत डोगरा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष ढटवालिया, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन पृथ्वी चंद, पार्टी के अन्य पदाधिकारी, एडीसी अभिषेक गर्ग, एसपी बलवीर सिंह, अन्य अधिकारी, क्षेत्र के पंचायत जनप्रतिनिधि और अन्य गण्यमान्य उपस्थित रहे।

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