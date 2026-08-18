हमीरपुर के भोरंज में मंदिर में तोड़फोड़, माता की मूर्ति और शिवलिंग किया खंडित; लोगों में पनपा आक्रोश

संवाद सहयोगी, भोरंज (हमीरपुर)। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में मंदिर में तोड़फोड़ हुई है व भगवान की मूर्तियों से भी छेड़छाड़ की गई है। उपमंडल भोरंज के गांव बालोड़ में स्थित मंदिर में यह घटना हुई है। शरारती तत्वों ने मंदिर परिसर में लगी टाइलें तोड़ने के साथ-साथ वहां स्थापित माता की मूर्ति और शिवलिंग को खंडित कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में रोष का माहौल है।

लोगों ने पुलिस बुलाई मंदिर में तोड़फोड़ की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मंदिर परिसर में लगे साक्ष्यों और अन्य पहलुओं को खंगाल रही है, ताकि तोड़फोड़ करने वालों का पता लगाया जा सके।