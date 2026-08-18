हमीरपुर के भोरंज में मंदिर में तोड़फोड़, माता की मूर्ति और शिवलिंग किया खंडित; लोगों में पनपा आक्रोश
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के भोरंज में एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई, जिसमें माता की मूर्ति और शिवलिंग को खंडित कर दिया गया। इस घटना से स्थानीय लोगों में रोष है।
HighLights
भोरंज के बालोड़ गांव मंदिर में तोड़फोड़ की घटना।
माता की मूर्ति और शिवलिंग को शरारती तत्वों ने खंडित किया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, आरोपियों की तलाश।
संवाद सहयोगी, भोरंज (हमीरपुर)। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में मंदिर में तोड़फोड़ हुई है व भगवान की मूर्तियों से भी छेड़छाड़ की गई है। उपमंडल भोरंज के गांव बालोड़ में स्थित मंदिर में यह घटना हुई है। शरारती तत्वों ने मंदिर परिसर में लगी टाइलें तोड़ने के साथ-साथ वहां स्थापित माता की मूर्ति और शिवलिंग को खंडित कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में रोष का माहौल है।
लोगों ने पुलिस बुलाई
मंदिर में तोड़फोड़ की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मंदिर परिसर में लगे साक्ष्यों और अन्य पहलुओं को खंगाल रही है, ताकि तोड़फोड़ करने वालों का पता लगाया जा सके।
लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत
स्थानीय लोगों ने मंदिर में हुई इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस से आरोपियों की जल्द पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थल में इस तरह की हरकत से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं।
क्या कहना है एसपी हमीरपुर का
एसपी हमीरपुर बलबीर सिंह ने बताया कि मंदिर में तोड़फोड़ की शिकायत पुलिस को मिली है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की जांच की जा रही है।
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