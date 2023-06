Hamirpur News टौणी देवी स्‍वास्‍थ्‍य खंड में पीलिया ने दस्‍तक दे दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लिया गया पानी का सैंपल फेल हो गया है। जबकि जलशक्ति विभाग ने अपना सैंपल ठीक आने की बात कही है। बीते रोज पीलिया से पीड़ित मरीजों की संख्या 70 जा पहुंची थी। जिसमें से 13 उपचार से ठीक हो गए हैं। लोगों को एहतियाती कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं।

हमीरपुर, जागरण संवाददाता। टौणी देवी स्वास्थ्य खंड के तहत आने वाले विभिन्न गांवों में पीलिया ने दस्तक दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लिया गया पानी का सैंपल फेल हो गया है। जबकि जलशक्ति विभाग ने अपना सैंपल ठीक आने की बात कही है। बीते रोज पीलिया से पीड़ित मरीजों की संख्या 70 जा पहुंची थी। जिसमें से 13 उपचार से ठीक हो गए हैं। जबकि 56 का घर में ही उपचार हो रहा है और एक मरीज टौणी देवी अस्पताल में उपचाराधीन है। ऐसे में आज 20 नए मरीज आने की संभावना जताई जा रही है। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेंद्र राणा ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्हें जरूरी एहतियाती कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। पानी के टैंकों को फिर से साफ करवाने के निर्देश विधायक राजेंद्र राणा ने पानी के टैंकों को फिर से साफ करने के निर्देश दिए हैं। प्रोपर क्लोरिनेशन के लिए भी कहा है। इसके अलावा लोगों को भी पानी उबाल कर पीने के लिए कहा है। लोगों की जांच कर रही स्वास्थ्य विभाग की टीमें मरीजों का उपचार घर में ही चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की पांच टीमों ने अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों को ओआरएस के पैकेट सहित क्लोरीन की गोलियां वितरित की हैं, वहीं लोगों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी है। यहां फैला है पीलिया स्वास्थ्य खंड टौणी की पंचायत पीएचसी कोट के तहत आने वाली चार पंचायतों भरनांग, ख्याह, सराहकड़ और कोट के गांवों में पीलिया फैला है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लिया गया पानी का सैंपल फेल रहा है। आज अन्य जगहों से भी सैंपल लिए जाएंगे। लोगें को दवाइयां बांटी जा रही हैं उनकी जांच की जा रही है। लोगों को पानी उबाल कर पीने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें अलग अलग क्षेत्रों में जुटी हैं। -डा. संजय जगोता, जिला चिकित्सा अधिकारी, हमीरपुर

