Hamirpur News: छह दिन बाद पेयजल आपूर्ति बहाल, अधिकारियों ने लोगों से पानी उबालकर पीने का किया आग्रह

Hamirpur News हमीरपुर शहर में राज्य में लगातार बारिश के बीच छह दिनों के अंतराल के बाद शनिवार को पानी की आपूर्ति बहाल कर दी गई। वहीं निवासियों ने दावा किया कि पानी इतना गंदा है कि यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण जल निकायों में कीचड़ होने की संभावना है

छह दिन बाद पेयजल आपूर्ति बहाल, अधिकारियों ने लोगों से पानी उबालकर पीने का किया आग्रह

हमीरपुर, एजेंसी: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर शहर में राज्य में लगातार बारिश के बीच छह दिनों के अंतराल के बाद शनिवार को पानी की आपूर्ति बहाल कर दी गई। वहीं निवासियों ने दावा किया कि पानी इतना गंदा है कि यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं है। शहर के कई निवासियों ने यह भी शिकायत की है कि उन्हें टैंकर मालिकों से 1,700 रुपये प्रति टैंकर के हिसाब से पानी खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मूसलाधार बारिश के कारण जल निकायों में कीचड़ होने की संभावना जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण जल निकायों में कीचड़ होने की संभावना है और लोगों को जल जनित बीमारियों से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। अधीक्षण अभियंता, जल शक्ति, नीरज भोगल ने कहा कि हालांकि विभाग स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सावधानी बरती जानी चाहिए। पानी पीने से पहले कम से कम 20 मिनट तक उबालें जिला हमीरपुर के निवासियों को पानी पीने से पहले कम से कम 20 मिनट तक उबालने और पानी के भंडारण के बर्तनों और टंकियों को नियमित रूप से साफ करने की सलाह दी। इस साल जनवरी में हमीरपुर जिले में जल-जनित बीमारियों और जून में पीलिया का प्रकोप देखा गया। फील्ड टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई विभाग ने पानी के नमूने और परीक्षण के लिए सभी ग्राम पंचायतों को फील्ड टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई हैं। इस बीच, बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को बिजली के खंभों और बिजली लाइनों से दूर रहने की चेतावनी दी है।

Edited By: Himani Sharma