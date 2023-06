Hamirpur News हमीरपुर के डा. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज के ब्‍लड बैंक में O+ की कमी आ गई है। ओ पाजिटिव ब्लड ग्रुप की यूनिट लेने के लिए मरीजों को साथ में ही डोनर की भी व्यवस्था करनी पड़ रही है। कुछ समय से हालात ऐसे ही बने हुए हैं। ओ पाजिटिव ग्रुप की कमी होने की वजह से अस्पताल प्रबंधन भी चिंतित है।

डा. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के ब्लड बैंक में O+ की आई कमी

हमीरपुर, जागरण संवाददाता। डा. राधाकृष्णन मेडिकल कालेज एवं अस्पताल हमीरपुर के ब्लड बैंक में ओ पाजिटिव ब्लड की कमी आ गई है। आलम यह है कि ओ पाजिटिव ब्लड ग्रुप की यूनिट लेने के लिए मरीजों को साथ में ही डोनर की भी व्यवस्था करनी पड़ रही है। कुछ समय से हालात ऐसे ही बने हुए हैं। ओ पाजिटिव ग्रुप की कमी होने की वजह से अस्पताल प्रबंधन भी चिंतित है। बताया जा रहा है कि ओ पाजिटिव ग्रुप अधिक इस्तेमाल हो रहा है। यूनिट्स की संख्‍या अस्‍पताल में हो गई कम इस वजह से इसकी यूनिट्स की संख्या अस्पताल में कम हो गई है। हालांकि इसके अलावा अन्य ब्लड ग्रुप की यूनिट्स की कोई कमी नहीं है। बता दें कि हमीरपुर मेडिकल कालेज में रोजाना मरीज पहुंचते हैं। यहां पर गायनी वार्ड सहित अन्य वार्डों में मरीजों को भर्ती किया जाता है। कई मरीजों को ब्लड चढ़ाए जाने की आवश्यकता होती है। ओ पाजिटिव ग्रुप की अधिक डिमांड होने की वजह से इसकी यूनिट लगातार कम होती जा रही है। यही वजह से है कि वर्तमान में ओ पाजिटिव ग्रुप की यूनिट खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। ब्लड डोनेट करने वालों से किया आग्रह मेडिकल कालेज प्रबंधन ने ब्लड डोनेट करने वालों से आग्रह किया है कि अस्पताल में आकर ओ पाजिटिव ग्रुप वाले रक्तदान कर सकते हैं। प्रबंधन वर्ग ने रक्तदान करवाने वाली सामाजिक संस्थाओं से भी रक्तदान शिविर का आयोजित करने का आग्रह किया है ताकि ब्लड बैंक में चल रही रक्त की कमी को पूरा किया जा सके। ब्लड बैंक में 300 से अधिक यूनिट को किया जा सकता है एक बार में जमा मेडिकल कालेज हमीरपुर में ब्लड बैंक में 300 से अधिक यूनिट को एक बार में जमा किया जा सकता है। इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। ओ पाजीटिव को छोड़कर सभी ग्रुप का ब्लड बैंक में उपलब्ध है। अगर कुछ दिनों में डोनर्ज ने ब्लड दान नहीं किया तो ओ पाजिटिव पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। ऐसे में मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। खतरे को भांपते हुए ओ पाजिटिव ग्रुप की डिमांड करने वालों को डोनर देने के लिए कहा जा रहा है ताकि ओ पाजिटिव ब्लड की यूनिट समाप्त न हो। -कमलेश कुमार, प्रभारी, ब्लड बैंक डा. राधाकृष्णन मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, हमीरपुर।

