Hamirpur में बारिश से नुकसान का आंकड़ा पहुंचा दो अरब के पार, कई जगह घर-इमारतें और सड़कें क्षतिग्रस्त

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। कई जगह घर इमारतें और सड़कें टूट गई हैं। जिले में बारिश से अभी तक 2 अरब 47 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। एनएच पर 1 करोड़ 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। इसी तरह से जलशक्ति विभाग को अब तक 77 करोड़ 16 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

हमीरपुर में बारिश से नुकसान का आंकड़ा पहुंचा दो अरब के पार, कई जगह घर-इमारतें और सड़कें क्षतिग्रस्त

