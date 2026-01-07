हिमाचल में रिटायर्ड अधिकारी से ठगे 16 लाख रुपये, हनीट्रैप में फंसाकर नौ बार ऐंठी मोटी रकम; मास्टरमाइंड गिरफ्तार
हमीरपुर पुलिस ने एक सेवानिवृत्त अधिकारी से 16.5 लाख रुपये की साइबर ठगी का खुलासा किया है। अधिकारी को वीडियो कॉल के माध्यम से हनीट्रैप में फंसाया गया औ ...और पढ़ें
रवि ठाकुर हमीरपुर। साइबर अपराधियों द्वारा रिटायर्ड सरकारी अधिकारी को हनीट्रैप में फंसाकर लाखों रुपये की ठगी और ब्लैकमेलिंग के मामले में हमीरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना सदर हमीरपुर में दर्ज इस सनसनीखेज साइबर अपराध में अब तक कुल 16,53,500 की ठगी सामने आई है। मामले की पुष्टि पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ने की है।
शिकायतकर्ता 60 वर्षीय रिटायर्ड अधिकारी जगजीत सिंह सोढी ने पुलिस को बताया कि 19.09.2022 को एक युवती ने सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया। सामान्य बातचीत के बाद वीडियो कॉल के माध्यम से उन्हें मानसिक रूप से फंसाया गया और बाद में गुप्त रूप से वीडियो रिकॉर्ड कर ब्लैकमेलिंग शुरू की गई। शुरुआत में अलग-अलग बहानों से 11,000 हजार, 10,000 हजार , 15,000 हजार,25,000 हजार और 10,000 हजार की रकम विभिन्न खातों और डिजिटल माध्यमों से ट्रांसफर करवाई गई।
इसके बाद स्वयं को दिल्ली पुलिस का साइबर अधिकारी बताने वाले व्यक्ति ने फोन कर कथित केस का डर दिखाया और वीडियो हटाने के नाम पर लगातार दबाव बनाया। इस दौरान 52,500 हजार, 1,05,000 हजार और अन्य खातों में कई किश्तों में रकम जमा करवाई गई। पीड़ित को यह विश्वास दिलाया गया कि वीडियो यूट्यूब और सोशल मीडिया से हटाए जा रहे हैं।
जारी रहा ब्लैकमेलिंग का सिलसिला
ब्लैकमेलिंग का सिलसिला यहीं नहीं रुका। कथित तौर पर पुलिस फाइल बंद कराने के नाम पर 8,00,000 की बड़ी रकम दो अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवाई गई। इतना ही नहीं, इसके बाद 5,00,000 की अतिरिक्त मांग की गई, जिससे मानसिक रूप से टूट चुके पीड़ित ने मामले को पुलिस तक पहुंचाया। जांच के दौरान बैंक खातों और डिजिटल लेनदेन की ट्रैकिंग के आधार पर पुलिस ने अहम सुराग जुटाए।
मुख्य आरोपी हिरासत में लिया
शनिवार देर रात पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश में दबिश देकर मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी की पहचान मोहम्मद इरफान (24) पुत्र मोहम्मद हसीब, निवासी बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं, जिनके आधार पर पूरे नेटवर्क की परतें खुलने की उम्मीद है।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि ठगी की रकम अलग-अलग तारीखों में विभिन्न खातों, यूपीआई नंबरों और बैंक माध्यमों से वसूली गई। पीड़ित और उसकी पत्नी के खातों से की गई धोखाधड़ी के बाद बैंकों ने अस्थायी रूप से कुछ रकम होल्ड कर दी है, जबकि शेष राशि की रिकवरी के प्रयास जारी हैं।
पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह ने बताया कि यह मामला अंतरराज्यीय साइबर ठगी से जुड़ा है। फिलहाल एक गिरफ्तारी हुई है, जबकि अन्य आरोपियों की भूमिका की गहन जांच जारी है। नेटवर्क किन-किन राज्यों तक फैला है, इसमें और कौन-कौन शामिल है, इसको लेकर पूछताछ जारी है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।