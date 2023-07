हमिरपुर से लगते गांव बालू में एक ऐसी शर्मसार करने वाली घटना सामने आई जहां एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी से हैवानियत की हदें पार कर दी। इस बात की जानकारी जब पीड़ित बच्ची ने मां को दी तो मां हैरान हो गई। इसके बाद मां ने सदर महिला पुलिस थाने में पहुंच कर शिकायत की जिसके बाद बच्ची मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में मेडिकल करवाया गया।

Hamirpur Crime: इंसानियत हुई शर्मसार, बाप ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ की हैवानियत की हदें पार

