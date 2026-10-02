हिमाचल के हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल का लांचिंग पैड गिरने से हादसा, दो मजदूर गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। हमीरपुर बाईपास पर मसियाणा के पास हथली खड्ड में निर्माणाधीन लोहे के पुल का लांचिंग पैड शुक्रवार दोपहर करीब डेढ़ से दो बजे के बीच अचानक एक तरफ से नीचे बैठ गया। देखते ही देखते पुल का एक हिस्सा नीचे जा गिरा।

हादसे के समय मौके पर करीब आठ मजदूर काम कर रहे थे। पुल का हिस्सा गिरने की चपेट में आने से दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तत्काल उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल हमीरपुर पहुंचाया गया।

गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई।मिली जानकारी के अनुसार हथली खड्ड पर राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत लोहे के पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। शुक्रवार दोपहर अचानक लांचिंग पैड एक तरफ से नीचे बैठा और पुल का हिस्सा नीचे गिर गया। इससे मौके पर काम कर रहे मजदूरों में अफरातफरी मच गई। हादसे के तुरंत बाद बचाव कार्य शुरू किया गया और दोनों घायल मजदूरों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया।