'कांग्रेस की 10 गारंटियां केवल पोस्टर-दीवारों तक सीमित थी', बेरोजगारी के मुद्दे पर बोले BJP नेता विनोद ठाकुर

हिमाचल बीजेपी सुखविंदर सुक्खू की सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने अब राज्य सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद ठाकुर का कहना है कि प्रदेश के युवाओं को कांग्रेस ने 5 लाख नौकरियां देने की गारंटी की थी मगर पांच लाख दूर यहां तो एक नौकरी लेना भी मुश्किल हो गया है। यह सरकार सिर्फ झूठ वायदे करती है।

'कांग्रेस की गारंटियां केवल पोस्टर और दीवारों तक सीमित थी', बेरोजगारी के मुद्दे पर बोले BJP नेता विनोद ठाकुर

