Hamirpur Crime News: हैवानियत की हदें पार! पिता ने अपनी ही बेटी के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

Hamirpur Crime News हमीरपुर जिला के साथ लगती ताल पंचायत के अंतर्गत आने वाले बालू गांव में एक पिता ने अपनी बेटी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। उक्त युवती ने आपबीती की जानकारी अपनी मां को दी। मां ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पिता ने अपनी ही बेटी के साथ किया दुष्कर्म

