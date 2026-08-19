नादौन में डॉ. जनक के स्वास्थ्य शिविर पर बवाल, पुलिस और हेल्थ ऑफिसर पहुंचे मौके पर; क्यों हुई गहमागहमी?

जागरण टीम, नादौन (हमीरपुर)। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्वास्थ्य परामर्श शिविर को लेकर बवाल हो गया। नादौन शहर के गीता भवन में सामाजिक संस्था अमोघ संकल्प की ओर से एक परामर्श शिविर लगाया गया था। इसमें प्रदेश के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन एवं विधायक डॉ. जनक राज भी पहुंचे थे। विधायक और स्वास्थ्य विभाग के बीच उस समय अजीबो गरीब स्थिति बन गई जब शिविर लगाने के लिए विभाग की अनु‌मति बारे स्पष्टीकरण मांगा गया।



इस दौरान मौके पर काफी संख्या में लोग डॉ. जनक राज से अपने रोगों से संबंधित परामर्श लेने भी पहुंच चुके थे। इस बीच कुछ पुलिस कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए।

संस्था ने मांगी थी शिविर की अनुमति डॉ. जनक राज ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि संस्था द्वारा शिविर के लिए अनुमति को आवेदन समय रहते किया गया था, लेकिन अनुमति देने में जानबूझकर देरी की गई। इस बीच समय कम होने के कारण विभाग को परामर्श के लिए सूचना दी गई।



उन्होंने आरोप लगाया कि शिविर का आयोजन न होने देने के लिए अन्य माध्यमों से भी दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बारे में वह ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं।

शिविर न लगाए जाने के लिए बनाया गया दबाव उन्होंने कहा कि दो दिन में कुछ विभागों द्वारा शिविर न लगाने को लेकर बनाए गए दबाव के कारण पहले एक स्थल तथा बाद में दूसरे तय स्थल के मालिकों ने जब असहजता जताई तो बुधवार सुबह ही इंतजाम करके तीसरे स्थल गीता भवन में यह शिविर आयोजित किया गया।

गहमागहमी के बीच परामर्श देते रहे डॉ. जनक उन्होंने कहा कि जनहित में जनसेवा के लिए लगाए गए इस परामर्श शिविर से किन लोगों को डर लगा रहा है। इसी गहमागहमी के बीच डॉ. जनक राज उनसे परामर्श लेने आए रोगियों तथा उनके तामीरदारों को चिकित्सीय सलाह देते रहे।

पूर्व विधायक भी मौके पर पहुंचे इस मामले की सूचना जब पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता विजय अग्निहोत्री को मिली तो वह भी अन्य पदाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंच गए और शिविर के अंत तक वहीं डटे रहे।