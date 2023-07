Himachal: CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर की जनता को दी करोड़ों की सौगात, जानिए क्या-क्या मिला?

Hamirpur News मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस दौरान कहा कि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और करोड़ों रुपये की सौगात लोगों को मिली है। उन्होंने कहा कि जलशक्ति विभाग के करोड़ों रुपये की लागत से मुख्य अभियंता कार्यालय बनेगा और जलापूर्ति योजना से भी लाभ मिलेगा। तेज बारिश के बीच मुख्यमंत्री सुक्खू हमीरपुर के सलासी में पहुंचे जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया।

सुक्खू ने हमीरपुर की जनता को दी करोड़ों की सौगात।

जागरण संवाददाता, हमीरपुर: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को हमीरपुर जिले के अपने दौरे के दौरान करोड़ों रुपये के उद्घाटन व शिलान्यास कर लोगों को कई उपहार दिए हैं। तेज बारिश के बीच मुख्यमंत्री सुक्खू हमीरपुर के सलासी में पहुंचे जहां पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। लोगों को मुख्यमंत्री ने दी सौगात मुख्यमंत्री सुक्खू ने सलासी में 5.27 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले मुख्य अभियंता जलशक्ति विभाग हमीरपुर कार्यालय व 15 करोड़ रुपये उठाऊ जलापूर्ति योजना हमीरपुर का शिलान्यास किया। 11.36 करोड़ रुपये से कुड़िहार मसीयाना सड़क के सुधार एवं विस्तारीकरण के कार्य का शिलान्यास किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शुक्कर खड्ड बने 3.93 करोड रुपये के पुल का उद्घाटन किया। सीएम का किया स्वागत इससे पहले हमीरपुर पहुंचने पर केसीसी बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानिया, विधायक आशीष शर्मा, सुरेश कुमार के अलावा पूर्व विधायक अनीता वर्मा, उपायुक्त हेमराज बैरवा, एसपी आकृति शर्मा ने मुख्यमंत्री सुक्खू का स्वागत किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस दौरान कहा कि, हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और करोड़ों रुपये की सौगात लोगों को मिली है। उन्होंने कहा कि जलशक्ति विभाग के करोड़ों रुपये की लागत से मुख्य अभियंता कार्यालय बनेगा और जलापूर्ति योजना से भी लाभ मिलेगा। हमीरपुर में एचपीपीसीएल सौर ऊर्जा कार्यालय, हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यालय भी जनता को किया समर्पित किया गया जिससे लोगों का इसका लाभ मिलेगा।

Edited By: Mohammad Sameer