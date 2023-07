धनेटा को सौगात देने आ रहे सीएम सुखविंदर, लंबित पड़ी मांगों को कर सकते हैं पूरा; तैयारियों में जुटी कांग्रेस

CM Sukhu in Dhaneta हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरूवार से पांच दिन के हमीरपुर प्रवास के दौरान नादौन विधानसभा क्षेत्र के तीन दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह जल जीवन मिशन के तहत 24 करोड़ रुपये के ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति भवन धनेटा का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के धनेटा आगमन पर लोगों की लंबित पड़ी मांगों के पूरा होने के आसार बन गए हैं।

धनेटा को सौगात देने आ रहे सीएम सुखविंदर

धनेटा, संवाद सहयोगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गुरूवार से पांच दिन के हमीरपुर प्रवास के दौरान नादौन विधानसभा क्षेत्र के तीन दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। प्रशासन और कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता उनके भव्य स्वागत की तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेस सरकार बनने के बाद नादौन विधानसभा के प्रमुख कस्बा धनेटा में पहली बार मुख्यमंत्री के आने से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। धनेटा के लोगों की यह प्रमुख मांगे मुख्यमंत्री सात जुलाई को जल जीवन मिशन के तहत 24 करोड़ रुपये के ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति भवन, धनेटा का शिलान्यास करेंगे। इस जल जीवन मिशन के तहत बनने वाले भवन के होने वाले शिलान्यास को लेकर स्थानीय लोग बहुत खुश हैं। मुख्यमंत्री के धनेटा आगमन पर लोगों की लंबित पड़ी मांगों के पूरा होने के आसार बन गए हैं। जिनमे प्रमुख रूप से धनेटा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अपग्रेड करने की मांग, डिग्री कॉलेज में विज्ञान विषय की कक्षाएं शुरू करना, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित आईटीआई, बस अड्डा का निर्माण, पुलिस चौकी का अपना भवन बनाये जाने की मांग, धनेटा में तहसील की मांगों के पूरा होने की आस स्थानीय लोगों में जगी है। धनेटा की लंबित मांगों को पूरा करेंगे सीएम स्थानीय कांग्रेस नेता और पूर्व में नादौन पंचायत समिति के अध्यक्ष रहे सुनील दत्त ने बताया की धनेटा क्षेत्र की चिर लंबित मांगों को इस बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खु पूरा करेंगे और इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। इसके साथ ही जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के धनेटा दौरे को लेकर तेयारियाँ शुरू कर दी हैं। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन पिरथी चंद सहित क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं परस राम धीमन , भारत भूषण, ज़िला पार्षद धनेटा वार्ड संजय कुमार, काँगड़ा बैंक के निदेशक मोती जोशी, सुशील शर्मा, रजनीश ठाकुर, अनिल काका, धनेटा मण्डल अध्यक्ष सुनील दत्त, सुनील धीमान, पूर्व बीडीसी जगदीश चंद, सुनील सोनू शर्मा मुख्यमंत्री के धनेटा दौरे को सफल बनाने में जुट गये हैं।

