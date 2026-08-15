15 अगस्त पर CM सुक्खू का बड़ा एलान, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 281 करोड़ का एरियर जारी

राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में कई बड़े फैसले लेते हुए वेतन एवं पेंशन एरियर भुगतान के साथ नई भर्तियों और मानदेय वृद्धि की घोषणा की है। बड़सर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में ऐलान किया कि इन फैसलों से राज्य के विभिन्न वर्गों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा

एरियर भुगतान के लिए 281 करोड़ का प्रावधान मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी (क्लास-4) कर्मचारियों को उनके वेतन एरियर की मद में 20 हजार की अतिरिक्त राशि का भुगतान इसी माह कर दिया जाएगा। वहीं, वर्ष 2016 से दिसंबर 2021 के मध्य सेवानिवृत्त हुए तृतीय श्रेणी (क्लास-3) पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स को पेंशन एरियर का 35 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान इसी महीने मिलेगा।

इसके अलावा, प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी (क्लास-1 व 2) के पेंशनर्स व पारिवारिक पेंशनर्स को 15 प्रतिशत एरियर का भुगतान किया जाएगा। वेतन व पेंशन एरियर के इस भुगतान पर सरकारी कोष से लगभग ₹281 करोड़ व्यय होंगे। 4000 पदों पर भर्ती और डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति पर फैसला रोजगार सृजन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4,000 रिक्त पद भरने का निर्णय लिया गया है। वहीं, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है कि 31 मार्च 2027 तक किसी भी चिकित्सक (डॉक्टर) को सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा।