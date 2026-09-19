हमीरपुर में शराब की खेप बरामद, रिहायशी मकान से 119 ब्रांडेड बोतल जब्त; आबकारी विभाग का छापा

संवाद सहयोगी, हमीरपुर। जिला हमीरपुर के भोरंज उपमंडल के भरेड़ी क्षेत्र में राज्य कर एवं आबकारी विभाग की टीम ने एक रिहायशी मकान से शराब की खेप बरामद की है। शनिवार को गुप्त सूचना मिलने के बाद विभाग की टीम ने मकान में दबिश दी। तलाशी के दौरान अलग-अलग ब्रांड की करीब 119 बोतल शराब और बीयर बरामद हुई।

यह खेप करीब 10 पेटियों में रखी गई थी। विभागीय टीम को मकान में शराब रखे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर अपूर्व चंदेल की अध्यक्षता में टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। बरामद शराब में ऊना नंबर, रॉयल स्टैग, किंगफिशर स्ट्रांग बीयर और थंडरबोल्ट बीयर समेत अन्य ब्रांड शामिल हैं।

टीम ने बरामद शराब को कब्जे में लेकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।कार्रवाई के दौरान टीम में नितिन गुप्ता, भोरंज से नमन गौत्तम, तमन्ना भारती, एक्साइज कांस्टेबल राजीव कुमार और कांस्टेबल अमित कुमार शामिल रहे।