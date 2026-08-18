भारत-पाकिस्तान युद्ध के बलिदानी गरीबू राम के परिवार को 61 साल बाद मिला सम्मान, दिल्ली में सेना ने किया सम्मानित

संवाद सहयोगी, गलोड़ (हमीरपुर)। हिमाचल प्रदेश में जिला हमीरपुर की पंचायत ललीण के टुकलेहड़ा गांव निवासी बलिदानी सिपाही गरीबू राम के परिवार को उनके देश के लिए दिए बलिदान के 61 वर्ष बाद राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। 16 अगस्त को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक में आयोजित समारोह में भारतीय सेना और भारत सरकार की ओर से बलिदानी के स्वजन को सम्मानित किया गया। सम्मान मिलने से परिवार के साथ ही गलोड़ क्षेत्र गौरवान्वित महसूस कर रहा है।

युद्ध में दिया था सर्वोच्च बलिदान गरीबु राम इंद्र दत्त और कौशल्या देवी के पुत्र थे। वह 15 डोगरा रेजीमेंट में सिपाही के पद पर तैनात थे। वर्ष 1965 के भारत-पाक युद्ध में देश की रक्षा करते हुए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया था।

18 साल की उम्र में विधवा हो गई थीं रोशनी देवी देश के लिए बलिदान होने से करीब दो वर्ष पहले उनका विवाह रोशनी देवी से हुआ था। उस समय रोशनी देवी की उम्र महज 18 वर्ष थी। पति के बलिदान के बाद उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया और पूरा जीवन उनकी स्मृतियों के साथ बिताया।

परिवार के ये सदस्य हुए शामिल नई दिल्ली में आयोजित समारोह में बलिदानी के बड़े भाई पूर्व सैनिक जुल्फी राम, उनकी पत्नी शकुंतला देवी, पुत्रवधू रीना देवी, करण कुमार शर्मा, भानजे राजकुमार और उनकी पत्नी कांता देवी शामिल हुईं। 61 वर्ष बाद मिले इस सम्मान ने स्वजन भावुक हो गए।