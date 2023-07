Himachal News: चंद्रताल में फंसे पर्यटकों को आज किया जाएगा रेस्क्यू, बंद रास्ता खोलने में जुटा प्रशासन

कुल्लू जिले में प्राकृतिक आपदा से बंद पड़े मंडी-कुल्लू-मनाली मार्ग को वैकल्पिक तौर पर यातायात के लिए बहाल कर दिया है। कुल्लू से मंडी के बीच कंडी कटौला होते हुए मार्ग को बहाल किया गया है जिसके चलते औट और इसके आसपास फंसे 2500 वाहनों को मंडी की ओर रवाना कर दिया गया है। कुल्लू से मनाली तक के लैफ्ट बैंक मार्ग को भी बहाल कर दिया गया है।

चंद्रताल मार्ग बहाल करने में जुटी बीआरओ की मशीनरी।

जागरण संवाददाता, केलांग: उपायुक्त लाहुल स्पीति राहुल कुमार ने बताया कि चंद्रताल में फंसे 300 लोगों में से सात लोगों का स्वास्थ्य ठीक नही होने की बजह से इन सात लोगों को भारतीय वायु सेना के चापर से कुल्लू भुंतर एयरपोर्ट लिफ्ट किया गया है। शेष फंसे हुए लोगों का वाया कुंजम टाप होते हुए सड़क मार्ग से वापिस काजा लाने के लिए रेस्क्यू टीम अभी अभियान में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि मंगलवार देर शाम तक शेष बचे हुए अवरुद्ध आठ किलोमीटर के मार्ग को खोलने के लिए बीआरओ के कर्म योद्धा व मशीनरी युद्ध स्तर पर जुटी हुई थी लेकिन विपरीत हालात के चलते मार्ग बहाली का कार्य रोकना पड़ा। बुधवार सुबह से रास्ता बहाली के कार्य को पुनः अंजाम देगी। उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि शेष फंसे 293 लोगों को वाया कुंजम दर्रा सड़क मार्ग बहाल होते ही रेस्क्यू कर सुरक्षित काजा पहुंचाया जाएगा। मनाली से वाहनों को निकालने का कार्य शुरू कुल्लू जिले में प्राकृतिक आपदा से बंद पड़े मंडी-कुल्लू-मनाली मार्ग को वैकल्पिक तौर पर यातायात के लिए बहाल कर दिया है। कुल्लू से मंडी के बीच कंडी कटौला होते हुए मार्ग को बहाल किया गया है, जिसके चलते औट और इसके आसपास फंसे 2500 वाहनों को मंडी की ओर रवाना कर दिया गया है। अब कुल्लू से मनाली तक के लैफ्ट बैंक मार्ग को भी यातायात के लिए बहाल कर दिया जिसके चलते अब मनाली में फंसे हुए पर्यटकों और वाहनों को निकालना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन कक्ष में राहत बचाव कार्यों की मानीटरिंग करते हुए बताया कि मनाली के अलावा सभी पर्यटन स्थलों में फंसे सभी पर्यटकों को बुधवार तक सुरक्षित उनके गंतव्यों तक रवाना कर दिया जाएगा। वह स्वयं और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री कुल्लू में राहत बचाव कार्यों की मानीटिरंग कर रहे हैं। कुल्लू में देर रात तक बिजली आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है।

