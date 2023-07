देवदूत बने स्पीति के युवा, चंद्रताल में फंसे लोगों की मदद में प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला कर दिया साथ

आपदा की घड़ी में स्पीति के युवा और महिलाओं ने जिस जीवट से लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया उसकी हर जगह प्रशंसा हो रही है। चंद्रताल में फंसे लोगों की मदद के लिए प्रशासन की टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्पीति के 80 युवा लगे रहे।

चंद्रताल में फंसे लोगों की मदद में प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला कर दिया साथ

धर्मशाला, जागरण संवाददाता। शीत मरुस्थल में आई इस आपदा की घड़ी में स्पीति के युवा और महिलाओं ने जिस जीवट से लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया उसकी हर जगह प्रशंसा हो रही है। चंद्रताल व बातल में फंसे लोगों की मदद के लिए प्रशासन की टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्पीति के 80 युवा लगे रहे। प्रशासन की टीम के साथ लगे रहे 80 युवा इन लोगों को भोजन-पानी की व्यवस्था करने के लिए लोसर महिला मंडल व स्थानीय लोगों ने अहम भूमिका निभाई। 80 लोगों के लिए खाना पहुंचाया और महिला मंडल ने घर में इसे तैयार किया। इस काम के लिए स्थानीय लोगों ने अपने 17 वाहन भी लगाए।

