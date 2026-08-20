HPBOSE 12th Final Merit List 2026: री-चेकिंग के बाद जारी हुई अंतिम मेरिट लिस्ट, 75 से बढ़कर 95 हुई टॉपर की संख्या

|1
|अंशित कुमार
|पीएम श्री रावमापा भवारना
|कांगड़ा
|496
|2
|शायला कश्यप
|द न्यू ईरा स्कूल आफ साइंसिज छतड़ी
|कांगड़ा
|495
|3
|आरुषि
|रावमापा, कंगेड़ धरयार
|सिरमौर
|495
|4
|मुस्कान ठाकुर
|रावमापा धुधलां
|ऊना
|494
|5
|श्यामा बड़जात्या
|रावमापा दाड़ी
|कांगड़ा
|494
|6
|गौरी शर्मा
|पीएम श्री रावमापा बिझड़ी हमीरपुर
|हमीरपुर
|494
|7
|संचिता धीमान
|गुरुकल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पक्का परोह अंब
|ऊना
|493
|8
|काशी शर्मा
|आर्यन पब्लिक स्कूल झंडी
|हमीरपुर
|493
|9
|प्रकृति
|रावमापा हाठगढ़
|मंडी
|493
|10
|गौरी शर्मा
|रावमापा जकातखाना
|बिलासपुर
|493
|11
|तमन्ना शर्मा
|सनराइज पब्लिक स्कूल बरुना
|सोलन
|492
|12
|नितिन कुमार
|एवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाहड़ा
|कांगड़ा
|492
|13
|वैशाली ठाकुर
|एसडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल संतोषगढ़
|ऊना
|492
|14
|याशवनी चौहान
|सेंट डीआर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गगरेट
|ऊना
|491
|15
|तनुजा कुमारी
|रावमापा, कुठेड़
|चंबा
|491
|16
|श्वेता
|रावमापा भरवाईं
|ऊना
|491
|17
|श्रेय ठाकुर
|रावमापा रामनगर नकरोह
|ऊना
|491
|18
|अक्षय शर्मा
|न्यू गुरुकुल पब्लिक स्कूल गोपालनगर
|हमीरपुर
|491
|19
|कृषिका
|सेंट डीआर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गगरेट
|ऊना
|491
|20
|होमपाल
|रावमापा गनेड़
|चंबा
|491
|21
|रिधिमा ठाकुर
|न्यू गुरुकुल पब्लिक स्कूल गोपालनगर
|हमीरपुर
|491
|22
|आयान
|एवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाहड़ा
|कांगड़ा
|491
|23
|मनसवी भारद्वाज
|द न्यू ईरा स्कूल आफ साइंसिज छतड़ी
|कांगड़ा
|491
|24
|यती
|रावमापा घनारी
|ऊना
|491
|25
|शगुन धीमान
|सेंट डीआर पब्लिक स्कूल, गगरेट
|ऊना
|491
|26
|स्माइल खान
|रावमापा पलौहड़ा
|कांगड़ा
|491
|27
|गरिमा
|राजकीय माडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल घणाहटी
|शिमला
|491
|28
|रिया दीवान
|कांगड़ा वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल शीला चौक
|कांगड़ा
|491
|29
|तृषा ठाकुर
|रावमापा, खराहल
|कुल्लू
|490
|30
|नितिन राणा
|पीएम श्री रावमापा ब्वायज, चंबा
|चंबा
|490
|31
|कोमल
|सर्वोदय इंटरनेशनल स्कूल अलाग
|मंडी
|490
|32
|जतिन कुमार
|रावमापा बेहली, सुंदरनगर
|मंडी
|490
|33
|दिवांगी
|मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवीं
|बिलासपुर
|490
|34
|अनीषा अत्री
|गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पक्का परोह, अंब
|ऊना
|490
|35
|आरव शर्मा
|रावमापा, शिवपुर
|सिरमौर
|490
|36
|शौर्य भारद्वाज
|गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, पक्का परोह अंब
|ऊना
|490
|37
|निहारिका शर्मा
|रावमापा गर्ल्स पोर्टमोर शिमला
|शिमला
|490
|38
|रिधिमा शर्मा
|रावमापा गर्ल्स नादौन
|हमीरपुर
|489
|39
|अनिष्का ठाकुर
|गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, पक्का परोह अंब
|ऊना
|489
|40
|रिपांशु चौधरी
|ईशान पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हार समरोटी
|कांगड़ा
|489
|41
|आशुतोष कुमार
|सेंट डीआर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गगरेट
|ऊना
|489
|42
|समृद्धि
|पीएम श्री रावमापा, नौराधार
|सिरमौर
|489
|43
|रुचिका
|रावमापा, लाना पल्लार
|सिरमौर
|489
|44
|रिधिमा
|ग्रीन लैंड पब्लिक स्कूल गनौह
|कांगड़ा
|489
|45
|ज्योति
|रावमापा, बाथड़
|कुल्लू
|489
|46
|अंजली
|रावमापा गर्ल्स नगरोटा बगवां
|कांगड़ा
|489
|47
|आदित्य चौधरी
|रावमापा चौकी, मनियार
|ऊना
|489
|48
|नितिका शर्मा
|नवज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरूनी
|सोलन
|489
|49
|मुस्कान
|रावमापा गर्ल्स, नगरोटा बगवां
|कांगड़ा
|489
|50
|अकृषिता
|द न्यू ईरा स्कूल आफ साइंसिज छतड़ी कांगड़ा
|कांगड़ा
|489
|51
|मौली ठाकुर
|रावमापा रैली जाजरी
|हमीरपुर
|489
|52
|जह्नानवी
|शिवालिक साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरुणी
|सोलन
|489
|53
|प्राची
|वीएल सेंट्रल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दी माल सोलन
|सोलन
|489
|54
|इशिता
|एसेंट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पद्धर
|मंडी
|488
|55
|अपूर्वा
|पीएमश्री कन्या रावमापा, जोगेंद्रनगर
|मंडी
|488
|56
|शिवम शर्मा
|रावमापा बरठीं
|बिलासपुर
|488
|57
|समीक्षा
|रावमापा काओ
|मंडी
|488
|58
|अक्षीमा पठानिया
|रावमापा मलाड़ी कांगड़ा
|कांगड़ा
|488
|59
|शिवानी
|पीएम श्री शहीद नायक पुष्पराज ठाकुर जीएसएसएस घसनू
|मंडी
|488
|60
|भानू प्रिया
|रावमापा अंब ऊना
|ऊना
|488
|61
|नेहा देवी
|रावमापा दियोरी
|मंडी
|488
|62
|शगुन ठाकुर
|रावमापा लुद्दर महादेव
|हमीरपुर
|488
|63
|पूनम ठाकुर
|रूट माडल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल करसोग मंडी
|मंडी
|488
|64
|कृतिका
|रावमापा गर्ल्स नालागढ़ सोलन
|सोलन
|488
|65
|आकृति भारद्वाज
|रावमापा पलोहड़ा
|कांगड़ा
|488
|66
|रितिका पठानिया
|रावमापा धमेटा
|कांगड़ा
|488
|67
|रिधिमा
|रावमापा, मलहाड़ी
|कांगड़ा
|488
|68
|श्रद्धा शर्मा
|न्यू गुरुकुल पब्लिक स्कूल गोपालनगर
|हमीरपुर
|488
|69
|जह्नानवी
|पीएमश्री रावमापा, चौपाल
|शिमला
|488
|70
|अनवी
|सेंट स्टीफन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा
|चंबा
|488
|71
|अनिकेत शर्मा
|एमसीएम डीएवी कालेज कांगड़ा
|कांगड़ा
|488
|72
|तेजस्वनी शर्मा
|रावमापा, बरठीं
|बिलासपुर
|487
|73
|मुस्कान शर्मा
|आरके सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल घंडालवीं
|बिलासपुर
|487
|74
|पायल
|सर्वोदय इंटरनेशनल स्कूल आलाग मंडी
|मंडी
|487
|75
|इशिता
|पीएमश्री रावमापा, डरोह
|कांगड़ा
|487
|76
|कनिका राणा
|वाईएम रावमापा सुधियाल भुंपल
|हमीरपुर
|487
|77
|प्राकृति शर्मा
|माडल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्वारघाट
|सोलन
|487
|78
|गुंजन
|दी न्यू ईरा स्कूल आफ साइंसिज छतड़ी
|कांगड़ा
|487
|79
|मानसी
|रावमापा, रामपुर
|सोलन
|487
|80
|महक कपूर
|रावमापा, महोग
|मंडी
|487
|81
|अपूर्वा
|पीएम श्री ब्वायज रावमापा घुमारवीं
|बिलासपुर
|487
|82
|दिव्यांशु राणा
|एसबीएनएम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंदरौर
|बिलासपुर
|487
|83
|सूजल कुमार
|शिवा पब्लिक स्कूल मोहालवीं
|हमीरपुर
|487
|84
|कपिल ठाकुर
|रावमापा, पज्जा
|चंबा
|487
|85
|नैंसी
|हिमालयन पब्लिक स्कूल नगरोटा बगवां
|कांगड़ा
|487
|86
|पारूल ठाकुर
|रावमापा सुंडला
|चंबा
|487
|87
|स्नेहा
|रावमापा कोठी
|कुल्लू
|487
|88
|सूर्यांश ठाकुर
|भारतीय पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोगेंद्रनगर मंडी
|मंडी
|487
|89
|राधिका शर्मा
|एसडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल संतोषगढ़ ऊना
|ऊना
|487
|90
|हर्षिता ठाकुर
|रावमापा चेलचौक मंडी
|मंडी
|487
|91
|मृदुल ठाकुर
|पीएम श्री रावमापा, कोटली मंडी
|मंडी
|487
|92
|अनन्या गुप्ता
|रावमापा, दत्तनगर, शिमला
|शिमला
|487
|93
|सागर सिपहिया
|पीएम श्री रावमापा कोटला बेहड़, कांगड़ा
|कांगड़ा
|487
|94
|मालविका
|रावमापा, कुफरी, शिमला
|शिमला
|487
|95
|अर्पणा शर्मा
|शिवालिक साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरुणी सोलन
|सोलन
|487