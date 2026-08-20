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HPBOSE 12th Final Merit List 2026: री-चेकिंग के बाद जारी हुई अंतिम मेरिट लिस्ट, 75 से बढ़कर 95 हुई टॉपर की संख्या

By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Thu, 20 Aug 2026 09:06 PM (GMT+05:30)

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च में हुई जमा दो परीक्षा की अंतिम मेरिट सूची जारी की है। पुनर्मूल्यांकन के बाद 20 और विद्यार्थी मेरिट सूची में शामिल हुए हैं।

जमा दो की फाइनल मेरिट सूची में 20 नए विद्यार्थियों ने बनाई जगह।

जमा दो की फाइनल मेरिट सूची में 20 नए विद्यार्थियों ने बनाई जगह।

HighLights

  1. जमा दो की अंतिम मेरिट सूची जारी की गई

  2. पुनर्मूल्यांकन से 20 नए विद्यार्थी मेरिट में शामिल

  3. मुस्कान ऊना ने नौवें से तीसरा स्थान प्राप्त किया

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च में संचालित जमा दो कक्षा की वार्षिक परीक्षा परिणाम की अंतिम मेरिट सूची जारी कर दी है। अंक बढ़ने पर 20 और विद्यार्थी मेरिट सूची में शामिल हुए हैं। चार मई को घोषित परीक्षा परिणाम व प्रोविजनल मेरिट सूची में 75 विद्यार्थियों ने मेरिट में जगह बनाई थी।

इसके बाद पुनर्निरीक्षण व पुनर्मूल्यांकन में बढ़े अंकों के साथ 20 और विद्यार्थी अंतिम व फाइनल मेरिट सूची में बढ़ गए हैं। पहले यह संख्या 75 थी और अब 95 हो गई है। मेरिट के पहले स्थान पर फाइनल सूची में भी एक ही छात्र है, दूसरे स्थान पर दो, तीसरे पर तीन, चौथे पर चार, पांचवें पर तीन, छठे पर 15, सातवें पर नौ, आठवें पर 16, नौवें पर 18 और 10वें स्थान पर 24 विद्यार्थी हैं।

प्रोविजनल मेरिट सूची में पहले स्थान पर एक विद्यार्थी, दूसरे पर दो, तीसरे पर एक, चौथे पर तीन, पांचवें पर चार, छठे पर 15, सातवें पर आठ, आठवें पर 14, नौवें पर नौ और 10वें स्थान पर 10 विद्यार्थी थे। अब 10 स्थान में 12 विद्यार्थी और बढ़े हैं।

नौवें में दो और विद्यार्थी बढ़े हैं। आठवें स्थान पर दो व सातवें स्थान पर एक विद्यार्थी बढ़ा है। छठे स्थान की स्थिति यथावत 15 रही। पांचवें स्थान के लिए एक विद्यार्थी कम हुआ है। चौथे स्थान के लिए भी एक विद्यार्थी कम हुआ है। दूसरे व पहले स्थान की स्थिति यथावत रही है।

नौवें से तीसरे स्थान पर पहुंची ऊना की मुस्कान

पीएम श्री राजकीय माडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धुंधला जिला ऊना की छात्रा मुस्कान ने नौवें से सीधे तीसरे स्थान पर छलांग लगाई है। उसके पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण में छह अंक बढ़े हैं। इसी तरह गौरी शर्मा पीएम श्री रावमापा बिझड़ी हमीरपुर की छात्रा गौरी ने पांचवें स्थान से तीसरे स्थान पर जगह बनाई है। अब उसके 493 अंक हो गए हैं। वैशाली ठाकुर ने छठे से पांचवें स्थान पर जगह बनाई है।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड - जमा दो (Class 12) फाइनल मेरिट सूची
क्रमांक विद्यार्थी का नाम स्कूल / संस्थान जिला नंबर
1 अंशित कुमार पीएम श्री रावमापा भवारना कांगड़ा 496
2 शायला कश्यप द न्यू ईरा स्कूल आफ साइंसिज छतड़ी कांगड़ा 495
3 आरुषि रावमापा, कंगेड़ धरयार सिरमौर 495
4 मुस्कान ठाकुर रावमापा धुधलां ऊना 494
5 श्यामा बड़जात्या रावमापा दाड़ी कांगड़ा 494
6 गौरी शर्मा पीएम श्री रावमापा बिझड़ी हमीरपुर हमीरपुर 494
7 संचिता धीमान गुरुकल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पक्का परोह अंब ऊना 493
8 काशी शर्मा आर्यन पब्लिक स्कूल झंडी हमीरपुर 493
9 प्रकृति रावमापा हाठगढ़ मंडी 493
10 गौरी शर्मा रावमापा जकातखाना बिलासपुर 493
11 तमन्ना शर्मा सनराइज पब्लिक स्कूल बरुना सोलन 492
12 नितिन कुमार एवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाहड़ा कांगड़ा 492
13 वैशाली ठाकुर एसडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल संतोषगढ़ ऊना 492
14 याशवनी चौहान सेंट डीआर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गगरेट ऊना 491
15 तनुजा कुमारी रावमापा, कुठेड़ चंबा 491
16 श्वेता रावमापा भरवाईं ऊना 491
17 श्रेय ठाकुर रावमापा रामनगर नकरोह ऊना 491
18 अक्षय शर्मा न्यू गुरुकुल पब्लिक स्कूल गोपालनगर हमीरपुर 491
19 कृषिका सेंट डीआर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गगरेट ऊना 491
20 होमपाल रावमापा गनेड़ चंबा 491
21 रिधिमा ठाकुर न्यू गुरुकुल पब्लिक स्कूल गोपालनगर हमीरपुर 491
22 आयान एवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाहड़ा कांगड़ा 491
23 मनसवी भारद्वाज द न्यू ईरा स्कूल आफ साइंसिज छतड़ी कांगड़ा 491
24 यती रावमापा घनारी ऊना 491
25 शगुन धीमान सेंट डीआर पब्लिक स्कूल, गगरेट ऊना 491
26 स्माइल खान रावमापा पलौहड़ा कांगड़ा 491
27 गरिमा राजकीय माडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल घणाहटी शिमला 491
28 रिया दीवान कांगड़ा वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल शीला चौक कांगड़ा 491
29 तृषा ठाकुर रावमापा, खराहल कुल्लू 490
30 नितिन राणा पीएम श्री रावमापा ब्वायज, चंबा चंबा 490
31 कोमल सर्वोदय इंटरनेशनल स्कूल अलाग मंडी 490
32 जतिन कुमार रावमापा बेहली, सुंदरनगर मंडी 490
33 दिवांगी मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवीं बिलासपुर 490
34 अनीषा अत्री गुरुकुल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पक्का परोह, अंब ऊना 490
35 आरव शर्मा रावमापा, शिवपुर सिरमौर 490
36 शौर्य भारद्वाज गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, पक्का परोह अंब ऊना 490
37 निहारिका शर्मा रावमापा गर्ल्स पोर्टमोर शिमला शिमला 490
38 रिधिमा शर्मा रावमापा गर्ल्स नादौन हमीरपुर 489
39 अनिष्का ठाकुर गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, पक्का परोह अंब ऊना 489
40 रिपांशु चौधरी ईशान पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हार समरोटी कांगड़ा 489
41 आशुतोष कुमार सेंट डीआर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गगरेट ऊना 489
42 समृद्धि पीएम श्री रावमापा, नौराधार सिरमौर 489
43 रुचिका रावमापा, लाना पल्लार सिरमौर 489
44 रिधिमा ग्रीन लैंड पब्लिक स्कूल गनौह कांगड़ा 489
45 ज्योति रावमापा, बाथड़ कुल्लू 489
46 अंजली रावमापा गर्ल्स नगरोटा बगवां कांगड़ा 489
47 आदित्य चौधरी रावमापा चौकी, मनियार ऊना 489
48 नितिका शर्मा नवज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरूनी सोलन 489
49 मुस्कान रावमापा गर्ल्स, नगरोटा बगवां कांगड़ा 489
50 अकृषिता द न्यू ईरा स्कूल आफ साइंसिज छतड़ी कांगड़ा कांगड़ा 489
51 मौली ठाकुर रावमापा रैली जाजरी हमीरपुर 489
52 जह्नानवी शिवालिक साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरुणी सोलन 489
53 प्राची वीएल सेंट्रल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दी माल सोलन सोलन 489
54 इशिता एसेंट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पद्धर मंडी 488
55 अपूर्वा पीएमश्री कन्या रावमापा, जोगेंद्रनगर मंडी 488
56 शिवम शर्मा रावमापा बरठीं बिलासपुर 488
57 समीक्षा रावमापा काओ मंडी 488
58 अक्षीमा पठानिया रावमापा मलाड़ी कांगड़ा कांगड़ा 488
59 शिवानी पीएम श्री शहीद नायक पुष्पराज ठाकुर जीएसएसएस घसनू मंडी 488
60 भानू प्रिया रावमापा अंब ऊना ऊना 488
61 नेहा देवी रावमापा दियोरी मंडी 488
62 शगुन ठाकुर रावमापा लुद्दर महादेव हमीरपुर 488
63 पूनम ठाकुर रूट माडल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल करसोग मंडी मंडी 488
64 कृतिका रावमापा गर्ल्स नालागढ़ सोलन सोलन 488
65 आकृति भारद्वाज रावमापा पलोहड़ा कांगड़ा 488
66 रितिका पठानिया रावमापा धमेटा कांगड़ा 488
67 रिधिमा रावमापा, मलहाड़ी कांगड़ा 488
68 श्रद्धा शर्मा न्यू गुरुकुल पब्लिक स्कूल गोपालनगर हमीरपुर 488
69 जह्नानवी पीएमश्री रावमापा, चौपाल शिमला 488
70 अनवी सेंट स्टीफन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा चंबा 488
71 अनिकेत शर्मा एमसीएम डीएवी कालेज कांगड़ा कांगड़ा 488
72 तेजस्वनी शर्मा रावमापा, बरठीं बिलासपुर 487
73 मुस्कान शर्मा आरके सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल घंडालवीं बिलासपुर 487
74 पायल सर्वोदय इंटरनेशनल स्कूल आलाग मंडी मंडी 487
75 इशिता पीएमश्री रावमापा, डरोह कांगड़ा 487
76 कनिका राणा वाईएम रावमापा सुधियाल भुंपल हमीरपुर 487
77 प्राकृति शर्मा माडल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्वारघाट सोलन 487
78 गुंजन दी न्यू ईरा स्कूल आफ साइंसिज छतड़ी कांगड़ा 487
79 मानसी रावमापा, रामपुर सोलन 487
80 महक कपूर रावमापा, महोग मंडी 487
81 अपूर्वा पीएम श्री ब्वायज रावमापा घुमारवीं बिलासपुर 487
82 दिव्यांशु राणा एसबीएनएम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंदरौर बिलासपुर 487
83 सूजल कुमार शिवा पब्लिक स्कूल मोहालवीं हमीरपुर 487
84 कपिल ठाकुर रावमापा, पज्जा चंबा 487
85 नैंसी हिमालयन पब्लिक स्कूल नगरोटा बगवां कांगड़ा 487
86 पारूल ठाकुर रावमापा सुंडला चंबा 487
87 स्नेहा रावमापा कोठी कुल्लू 487
88 सूर्यांश ठाकुर भारतीय पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोगेंद्रनगर मंडी मंडी 487
89 राधिका शर्मा एसडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल संतोषगढ़ ऊना ऊना 487
90 हर्षिता ठाकुर रावमापा चेलचौक मंडी मंडी 487
91 मृदुल ठाकुर पीएम श्री रावमापा, कोटली मंडी मंडी 487
92 अनन्या गुप्ता रावमापा, दत्तनगर, शिमला शिमला 487
93 सागर सिपहिया पीएम श्री रावमापा कोटला बेहड़, कांगड़ा कांगड़ा 487
94 मालविका रावमापा, कुफरी, शिमला शिमला 487
95 अर्पणा शर्मा शिवालिक साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरुणी सोलन सोलन 487
कुल विद्यार्थी: 95 | हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड