आपकी डिग्री फर्जी तो नहीं? HPBoSE ने जारी की मान्यता प्राप्त बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज की सूची; एडमिशन से पहले करें चेक

|1
|आंध्र प्रदेश
|1. बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन / बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
2. आंध्र प्रदेश ओपन स्कूल सोसाइटी, हैदराबाद
|S.S.C. परीक्षा / इंटरमीडिएट (2 वर्ष)
|मैट्रिक / सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र
|2
|अरुणाचल प्रदेश
|आंध्र प्रदेश ओपन स्कूल सोसाइटी (सरकारी मान्यता प्राप्त)
|S.S.C. व इंटरमीडिएट परीक्षा
|मैट्रिक / सीनियर सेकेंडरी
|3
|असम
|1. बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम, गुवाहाटी
2. असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल, गुवाहाटी
|H.S.L.C. (10वीं) / हायर सेकेंडरी परीक्षा
|मैट्रिकुलेशन / सीनियर सेकेंडरी
|4
|बिहार
|1. बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB), पटना
2. मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
3. बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन (BBOSE), पटना
|सेकंडरी स्कूल / इंटरमीडिएट / प्री-यूनिवर्सिटी
|मैट्रिक / सीनियर सेकेंडरी (10+2)
|5
|छत्तीसगढ़
|1. छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, रायपुर
2. छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर
|हाई स्कूल (10वीं) / हायर सेकेंडरी (12वीं)
|मैट्रिक / सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र
|6
|गोवा
|गोवा, दमन एंड दीव सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, ऑल्टो बेटिम
|SSC एवं HSSC परीक्षा
|मैट्रिक व सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र
|7
|गुजरात
|1. गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, गांधीनगर
2. सरदार पटेल यूनिवर्सिटी / एम.एस. यूनिवर्सिटी बड़ौदा
|SSC / हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट (10+2)
|मैट्रिक / सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र
|8
|हरियाणा
|1. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH), भिवानी
2. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
|मैट्रिक / सीनियर सेकेंडरी / प्री-यूनिवर्सिटी
|मैट्रिक / सीनियर सेकेंडरी परीक्षा
|9
|हिमाचल प्रदेश
|1. हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला
2. तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय, सुंदरनगर
3. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU), शिमला
4. जूनियर टेक्निकल स्कूल, कांगड़ा
|प्री-पॉलीटेक्निक / 2 या 3 वर्षीय ट्रेड डिप्लोमा (मैट्रिक बाद) / प्राक्शास्त्री-II
|मैट्रिक / सीनियर सेकेंडरी (10+2 आर्ट्स स्ट्रीम)
|10
|जम्मू व कश्मीर
|1. जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (JKBOSE)
2. कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर
|मैट्रिक / हायर सेकेंडरी (12वीं)
|मैट्रिकुलेशन / सीनियर सेकेंडरी
|11
|झारखंड
|झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC), रांची / इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद
|सेकंडरी स्कूल परीक्षा / इंटरमीडिएट
|मैट्रिक / सीनियर सेकेंडरी परीक्षा
|12
|कर्नाटक
|1. कर्नाटक सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड / डिपार्टमेंट ऑफ प्री-यूनिवर्सिटी बैंगलोर
2. कर्नाटक यूनिवर्सिटी, धारवाड़
|S.S.L.C. / 2 Year PUC
|मैट्रिक / सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र
|13
|केरल
|1. केरल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन
2. वोकेशनल हायर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, केरल
3. केरल यूनिवर्सिटी / कालीकट यूनिवर्सिटी
4. श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, तिरुपति
|SSLC / हायर सेकेंडरी / वोकेशनल कोर्स
|मैट्रिक / सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र
|14
|मध्य प्रदेश
|1. माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE), भोपाल
2. मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल (MPSOS), भोपाल
3. जबलपुर / विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
|मैट्रिक / हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट (10+2)
|मैट्रिक / सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र
|15
|महाराष्ट्र
|1. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल
2. मुंबई / नागपुर / पुणे / शिवाजी / औरंगाबाद विश्वविद्यालय
|SSC / HSC (12वीं कक्षा) / प्री-डिग्री
|मैट्रिक / सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र
|16
|मणिपुर
|1. मणिपुर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इंफाल
2. काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, मणिपुर
|मैट्रिकुलेशन / हायर सेकेंडरी (XII)
|मैट्रिक / सीनियर सेकेंडरी
|17
|मेघालय
|मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, तुरा
|H.S.L.C. परीक्षा
|मैट्रिक / हायर सेकेंडरी पार्ट-1
|18
|मिजोरम
|1. मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, आइजोल
2. नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (NEHU), शिलांग
|HSLC / HSSLC (10+2)
|मैट्रिक / सीनियर सेकेंडरी
|19
|नागालैंड
|नागालैंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, कोहिमा
|हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा
|मैट्रिकुलेशन
|20
|राष्ट्रीय निकाय / नई दिल्ली
|1. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) व CBSE-i
2. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS)
3. काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (CISCE)
4. डायरेक्टर ऑफ आर्मी एजुकेशन, आर्मी HQ नई दिल्ली
5. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (डीम्ड यूनिवर्सिटी), नई दिल्ली
6. दिल्ली विश्वविद्यालय (DU)
|10वीं कक्षा / सीनियर सेकेंडरी (12 वर्ष) / प्राक्शास्त्री-II / आर्मी सेकेंडरी परीक्षा
|मैट्रिक / सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र
|21
|ओडिशा
|1. बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कटक
2. काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ओडिशा
3. उत्कल यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर
|हाई स्कूल सर्टिफिकेट / हायर सेकेंडरी (10+2)
|मैट्रिक / सीनियर सेकेंडरी
|22
|पंजाब
|1. पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB), मोहाली
2. पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़
3. पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला
|मैट्रिक / हायर सेकेंडरी / सीनियर सेकेंडरी परीक्षा
|मैट्रिक / सीनियर सेकेंडरी
|23
|राजस्थान
|1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान (RBSE), अजमेर
2. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल (RSOS), जयपुर
3. उदयपुर विश्वविद्यालय
|मैट्रिक / वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा
|मैट्रिक / सीनियर सेकेंडरी
|24
|सिक्किम
|राज्य सरकार द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त बोर्ड
|मैट्रिक व सीनियर सेकेंडरी परीक्षा
|मैट्रिक / सीनियर सेकेंडरी
|25
|तेलंगाना
|तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, हैदराबाद
|इंटरमीडिएट II वर्ष / सीनियर सेकेंडरी
|सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र
|26
|तमिलनाडु
|1. तमिलनाडु बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन / बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन
2. मधुराई विश्वविद्यालय
|SSLC / ओरिएंटल SSLC / HSC कोर्स
|मैट्रिक / सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र
|27
|त्रिपुरा
|त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अगरतला
|माध्यमिक / हायर सेकेंडरी (+2 स्टेज)
|मैट्रिक / सीनियर सेकेंडरी
|28
|उत्तर प्रदेश
|1. यूपी बोर्ड (बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन), प्रयागराज
2. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU)
3. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU), वाराणसी
4. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
|हाई स्कूल / इंटरमीडिएट (XI-XII) / विद्याधिकारी / विद्याविनोद
|मैट्रिक / सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र
|29
|उत्तराखंड
|उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उत्तराखंड)
|हाई स्कूल / इंटरमीडिएट / उत्तरमध्यमा
|मैट्रिक / सीनियर सेकेंडरी
|30
|पश्चिम बंगाल
|1. वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कोलकाता
2. वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन
3. कोलकाता / बर्धमान विश्वविद्यालय
4. वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ रबींद्र ओपन स्कूलिंग
|स्कूल फाइनल परीक्षा / हायर सेकेंडरी
|मैट्रिक / सीनियर सेकेंडरी प्रमाण पत्र
|31-32
|अन्य सभी राज्य / UTs
|किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त बोर्ड
|10वीं एवं 10+2 परीक्षाएं
|मैट्रिक / सीनियर सेकेंडरी
|33-34
|ऑस्ट्रेलिया / अफ्रीका
|1. विक्टोरियन करिकुलम लर्निंग (क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया)
2. युगांडा नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (अफ्रीका)
|13 वर्ष सीनियर स्कूल / सीनियर सेकेंडरी परीक्षा
|मैट्रिक / सीनियर सेकेंडरी
|35
|नेपाल
|नेपाल शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय (नियंत्रक परीक्षा कार्यालय)
|S.L.C. (स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट - O Level)
|मैट्रिकुलेशन
|36
|अंतरराष्ट्रीय बोर्ड
|भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विदेशी बोर्ड एवं निकाय
|समतुल्य डिग्री / डिप्लोमा परीक्षा
|मैट्रिक / सीनियर सेकेंडरी (सशर्त)
|37
|दिल्ली (विशेष)
|ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032
|मैट्रिक और प्लस टू (केवल 01.12.2017 से 05.02.2019 तक मान्यता प्राप्त)
|मैट्रिक एवं प्लस टू (सीमित अवधि)
|38
|अमरीका (U.S.A.)
|नॉर्थवेस्ट एक्रिडिटेशन कमीशन (NWAC), USA (अधिसूचना 18.07.2026 द्वारा स्वीकृत)
|अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा (ग्रेड 12 / 12-इयर डिप्लोमा)
|सीनियर सेकेंडरी (प्लस टू)