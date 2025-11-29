हिमाचल में मंत्रियों के दैनिक भत्ते में हुआ 700 रुपये का इजाफा, नोटिफिकेशन जारी

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल में सुक्खू सरकार ने मंत्रियों के दैनिक भत्ते को 1,800 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने निर्णय लिया है। राज्यपाल के अनुमोदन के सामान्य बाद प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद, सरकार ने सभा पटल पर इस अधिसूचना की प्रति भी रखी। अब प्रदेश सरकार के मंत्री राज्य मुख्यालय से बाहर रहने पर 2,500 रुपये दैनिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

उल्लेखनीय है कि विधायकों के दैनिक भत्ते में भी पहले ही वृद्धि की जा चुकी है, जो अब 1,800 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो गया है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान माननीय के वेतन और पेंशन के साथ भत्तों में वृद्धि संबंधी संशोधन विधेयक को स्वीकृति दी गई थी। इस दौरान कृषि मंत्री चंद्र कुमार और आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने संबंधित कागजात सभा पटल पर प्रस्तुत किए।

सरकारी कर्मचारी सेवा शर्तें व भू-संपदा संशोधन विधेयक होंगे पेश हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही दो दिन के अवकाश के बाद पहली दिसंबर को दोपहर दो बजे पुनः प्रारंभ होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2025 सदन में प्रस्तुत करेंगे।