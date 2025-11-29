Language
    हिमाचल में मंत्रियों के दैनिक भत्ते में हुआ 700 रुपये का इजाफा, नोटिफिकेशन जारी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 10:13 AM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंत्रियों के दैनिक भत्ते में 700 रुपये की वृद्धि की है, जिसके बाद अब उन्हें 2,500 रुपये मिलेंगे। राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। पहले विधायकों के भत्ते में भी वृद्धि की गई थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित संशोधन विधेयक पेश करेंगे।

    दाएं- हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल में सुक्खू सरकार ने मंत्रियों के दैनिक भत्ते को 1,800 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने निर्णय लिया है। राज्यपाल के अनुमोदन के सामान्य बाद प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद, सरकार ने सभा पटल पर इस अधिसूचना की प्रति भी रखी। अब प्रदेश सरकार के मंत्री राज्य मुख्यालय से बाहर रहने पर 2,500 रुपये दैनिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

    उल्लेखनीय है कि विधायकों के दैनिक भत्ते में भी पहले ही वृद्धि की जा चुकी है, जो अब 1,800 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो गया है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान माननीय के वेतन और पेंशन के साथ भत्तों में वृद्धि संबंधी संशोधन विधेयक को स्वीकृति दी गई थी। इस दौरान कृषि मंत्री चंद्र कुमार और आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने संबंधित कागजात सभा पटल पर प्रस्तुत किए।

    सरकारी कर्मचारी सेवा शर्तें व भू-संपदा संशोधन विधेयक होंगे पेश

    हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही दो दिन के अवकाश के बाद पहली दिसंबर को दोपहर दो बजे पुनः प्रारंभ होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2025 सदन में प्रस्तुत करेंगे।

    इस विधेयक के पारित होने से कर्मचारियों की सेवाओं और भर्ती में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। सरकार ने जाब ट्रेनी आधार पर नई भर्ती करने का निर्णय लिया है।

    इसके अतिरिक्त, नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी भू-संपदा (विनियमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेंगे। सोमवार की कार्यसूची के अनुसार दस्तावेज सभा पटल पर रखे जाएंगे और नियम-62 के तहत विधायक आरएस बाली और डॉ. जनक राज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।