धर्मशाला शहर को मिला 25 करोड़ का समृद्धि भवन, तीन कार्यालयों का होगा संचालन, अब नगर निगम का पुराना ऑफिस भूल जाएं
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में 25 करोड़ रुपये की लागत से बने समृद्धि भवन का लोकार्पण किया। इस भवन से 17 वार्डों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। नए भवन में नगर निगम, स्मार्ट सिटी लिमिटेड और कमांड कंट्रोल सेंटर के कार्यालय होंगे। इसमें पार्किंग, कैंटीन और कांफ्रेंस रूम जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
जागरण संवादाता, धर्मशाला। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में शहरवासियों के लिए समृद्धि भवन लोकार्पित किया। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करीब 25 करोड़ रुपये की राशि से निर्मित भवन की सुविधा सीधे 17 वार्डों की जनता को मिलेंगी।
चार से पांच साल से इस भवन का काम चल रहा था, भवन बनकर भी तैयार हो गया था, फर्नीचर सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर उद्घाटन को लेकर इंतजार किया जा रहा था। जिसका मंगलवार को सीएम सुक्खू ने उद्घाटन कर दिया।
तीन कार्यालयों का संचालन होगा
बताया जा रहा है कि नए समृद्धि भवन में नगर निगम धर्मशाला, स्मार्ट सिटी लिमिटेड सहित कमांड कंट्रोल सेंटर कुल मिलाकर तीन कार्यालयों का संचालन किया जाएगा। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में एमसी का यह नया आफिस है। अब लोगों को नगर निगम के पुराने दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा।
कांफ्रेंस रूम सहित अलग अलग दफ्तर
नगर निगम के समृद्धि भवन में नगर निगम महापौर, उप महापौर, आयुक्त, सहायक आयुक्त कक्ष, कांफ्रेस रूम बनाया गया है। इसके अलावा अन्य मंजिलों में इंजीनियरों को बैठने के लिए कक्ष, भवन में बैठक के लिए सत्र कक्ष, कांफ्रेंस हाल समेत कई दफ्तर हैं। स्मार्ट सिटी परियोजा धर्मशाला का कार्यालय भी इस भवन में ही चलाया जाएगा। कमांड कंट्रोल सेंटर के तकनीकी अधिकारी भी यहां पर बैठेंगे।
पार्किंग व कैंटीन सुविधा भी होगी
भवन की बेसमेंट में पार्किंग की सुवधा होगी। ग्राउंड प्लोर में कैंटीन, जन शिकायत समेत कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भवन को आधुनिक तरीके से तैयार किया गया है। इस मौके पर महापौर नीनू शर्मा, पूर्व महापौर देवेंद्र जग्गी, पार्षद व गण्यमान्य मौजूद रहे।
