'तिब्बतियों के इरादों को देखकर मुझसे संपर्क करना चाहता है चीन', लद्दाख यात्रा से पहले बोले Dalai Lama

धर्मशाला, जागरण संवाददाता। Dalai Lama On China धर्मगुरु दलाई लामा शनिवार को एक माह की लद्दाख यात्रा के लिए रवाना हो गए। लद्दाख जाते हुए उन्होंने चीन के संपर्क एवं बातचीत के प्रश्न पर कहा कि अगर चीन आग्रह करे तो वह चर्चा एवं संवाद के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि अब चीन को भी एहसास हो गया है कि तिब्बती लोगों की भावना बहुत मजबूत है। उन्हें पता चल गया है कि तिब्बत को लेकर उनकी नीति सफल नहीं हो सकती है, इसलिए तिब्बती समस्या से निपटने के लिए वे उनसे संपर्क करना चाहते हैं।

