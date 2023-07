CU Himachal: केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा आज, 27 विषयों के लिए 1391 ने किया है आवेदन

CU Research Eligibility Test केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश की ओर से आज शोध पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के लिए सीयू प्रशासन ने राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर शाहपुर व धर्मशाला में परीक्षा केंद्र बनाए हैं। परीक्षा 27 विषयों के लिए ली जाएगी। परीक्षा के लिए देश भर में 1391 आवेदन प्राप्त हुए हैं। परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी।

