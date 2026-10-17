'काम नहीं करना तो नौकरी छोड़ दो, सस्पेंड कर दूंगा', कांगड़ा में अफसरों के कार्य में लेटलतीफी पर भड़के CM सुक्खू

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। कांगड़ा जिले के एकदिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कार्य में देरी पर अफसरों को कड़ी फटकार लगाई। धर्मशाला के सकोह में इनडोर आइस स्केटिंग रिंक एवं रोलर स्केटिंग रिंक के निर्माण में देरी पर सुक्खू ने सहायक अभियंता, अधिशाषी अभियंता और प्रोजेक्ट डायरेक्टर से पूछा कि पिछले वर्ष टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद काम में अपेक्षित तेजी क्यों नहीं आई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा, "काम करना है ढंग से, नहीं करना तो नौकरी छोड़ दो...अगर ऐसी स्पीड से काम करना है तो सस्पेंड कर दूंगा।"

अधिकारियों को फटकार लगाते मुख्यमंत्री का वीडियो प्रसारित हो गया। इस दौरान पर्यटन निगम के अध्यक्ष एवं नगरोटा बगवां के विधायक आरएस बाली ने भी हस्तक्षेप किया और काम में देरी का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया। गुस्सा हुए सीएम सुक्खू मुख्यमंत्री 33.78 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इनडोर आइस स्केटिंग रिंक एवं रोलर स्केटिंग रिंक की आधारशिला रखने आए थे। कार्य की ड्राइंग इत्यादि कार्य पूरे न होने पर वह गुस्से में नजर आए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। उन्होंने परियोजना को तय समय सीमा में पूरा करने को कहा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी परियोजनाओं में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी काम की गति उम्मीद के अनुरूप न होने पर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्हीं परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा, जिनके लिए बजट का प्रविधान हो और जिनका काम आधे तक पहुंच चुका हो। सरकार का उद्देश्य केवल आधारशिला रखना नहीं, बल्कि परियोजनाएं समय पर पूरी कर जनता को उनका लाभ देना है।