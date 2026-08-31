IndiGo Flight: चंडीगढ़ से धर्मशाला के लिए फिर से शुरू होगी उड़ान, जानें नया शेड्यूल और किराया

जागरण टीम, गगल (कांगड़ा)। Chandigarh Airport News,हिमाचल प्रदेश के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू हो रही है। चंडीगढ़ से पर्यटन नगरी धर्मशाला की यात्रा करने वाले हवाई यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। पिछले लगभग दो सप्ताह से बंद पड़ी इंडिगो एयरलाइंस की विमान सेवा पहली सितंबर यानी मंगलवार से दोबारा बहाल होगी। यह विमान चंडीगढ़ से उड़ान भरकर कांगड़ा एयरपोर्ट पर लैंड करेगा।

तकनीकी कारणों से बंद थी सेवा कांगड़ा एयरपोर्ट के निदेशक अमित सुकलानी ने बताया कि कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से पिछले दो सप्ताह से इंडिगो का यह विमान इस रूट पर नहीं आ पा रहा था। रुकावटें दूर होने के बाद अब सेवा को सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है।