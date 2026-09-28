हिमाचल में मानसून में हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम, कांगड़ा में राहत व पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार की अंतर-मंत्रालय केंद्रीय टीम सोमवार को कांगड़ा पहुंची। छह सदस्यीय टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव एम रामचंद्रुडु ने किया। टीम दो दिवसीय दौरे के दौरान कांगड़ा के विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर नुकसान का जायजा लेगी।



केंद्रीय टीम में जलशक्ति मंत्रालय के निदेशक प्रकाश चंद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक डॉ. सुभाष चंद्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय के निदेशक रामवतार मीणा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के कार्यकारी अभियंता शाश्वत महापात्रा, वित्त मंत्रालय के उप निदेशक कनव दुआ तथा इसरो के वैज्ञानिक डॉ. शशिवर्धन रेड्डी शामिल हैं।

जिला के अधिकारियों से ली नुकसान की जानकारी गगल हवाई अड्डा पहुंचने पर उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों ने केंद्रीय टीम का स्वागत किया। इसके बाद टीम ने जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर मानसून के दौरान हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी ली। प्रदेश में मानसून के दौरान 3200 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है।