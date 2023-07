Himachal: 2 महीने के लिए वीरान बिलिंग घाटी, भारी बारिश के कारण प्रशासन ने पैराग्लाइडिंग उड़ानों पर लगाई रोक

Dharmshala News बीड़ बिलिंग दो महीनों के लिए वीरान हो गया है। 15 जुलाई से 15 सितंबर तक मौसम अनकूल न होने के कारण बीर बिलिंग घाटी में पैराग्लाइडिंग उड़ानों काे प्रतिबंधित किया गया है क्योंकि इन दिनों उड़ान होने पर हवा का रुख कहीं का कहीं भी जा सकता है जिससे कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। इसके कारण प्रशासन ने फैसला लेते हुए बैन किया।

भारी बारिश के कारण प्रशासन ने पैराग्लाइडिंग उड़ानों पर लगाई रोक

बैजनाथ/ धर्मशाला, जागरण संवाददाता। बीड़ बिलिंग दो महीनों के लिए वीरान हो गया है। बताते चलें कि 15 जुलाई से 15 सितंबर तक मौसम अनुकूल न होने के कारण बीर बिलिंग घाटी में पैराग्लाइडिंग उड़ानों काे प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि इन दिनों उड़ान होने पर हवा का रुख कहीं का कहीं भी जा सकता है, जिससे कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। व्यवसायियों को हुआ नुकसान ऐसे में प्रशासन नहीं चाहता कि कोई दुर्घटना घटे। इसी के चलते प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है। पैराग्लाइडिंग बंद होने के कारण एक और जहां घाटी में सन्नाटा पसरा है, वहीं इसमें जुड़े व्यवसायियों जैसे- टैक्सी चालकों, होटल वालों ढाबे वालों के व्यवसाय पर भी विपरीत असर पड़ा है। पहले एक महीने के लिए लगता था बैन होटल व्यवसाई सदा ठाकुर का कहना है पैराग्लाइडिंग की वजह से ही उनका मुख्य व्यवसाय पैराग्लाइडिंग से जुड़ा है। उनका कहना है कि विभाग को हर वर्ष यह उड़ाने एक महीने के लिए बंद की जाती थी लेकिन इस बार विभाग के आदेश चलते इस बार यह प्रतिबंध दो महीने के लिए लगाया गया है, जिसके कारण इस व्यवसाय से जुड़े काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। भारी बारिश के समय पैराग्लाइडिंग करना खतरे से खाली नहीं पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग शर्मा का कहना है किइन दो महीनें भारी बारिश होने की वजह से पैराग्लाइडिंग करना खतरे से खाली नहीं है। जिसके कारण इन दो महीनों के लिए पर्यटन विभाग द्वारा उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया गया है । उनका कहना है इस दौरान अगर कोई भी पैराग्लाइडिंग करता हुआ पाया गया के उसके विरुद्ध विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ॉ

