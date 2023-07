'नौ साल से गाड़ी, घोड़ा, बंगला लेकर ऐशो-आराम कर रहे अरविंद केजरीवाल', दिल्ली के CM पर बरसे अनुराग ठाकुर

आम आदमी पार्टी के नेता व दिल्ली सरकार के मंत्री दिल्ली में आई बाढ़ को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। इस पर अनुराग ने पलटवार किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जनता के पैसों पर ऐशो-आराम करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री को जनता की तनिक भी चिंता नहीं है। दिल्ली के घरों में पानी घुसा हुआ है और वह दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं।

बिलासपुर, जागरण संवाददाता। दिल्ली में बाढ़ के पानी के लिए दोषारोपण करने पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व युवा सेवाएं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जनता के पैसों पर ऐशो-आराम करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री को जनता की तनिक भी चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को चाहिए कि वह दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले अपनी जनता के दुख दूर करें। दिल्ली के घरों में पानी घुसा हुआ है और वह दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। अनुराग ने कहा कि केजरीवाल पिछले नौ साल से गाड़ी, घोड़ा, बंगला लेकर बैठे हैं। सब ऐशो-आराम ले रहे हैं लेकिन काम की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। सिर्फ दोषारोपण ही करते हैं। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी के नेता व दिल्ली सरकार के मंत्री दिल्ली में आई बाढ़ को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। इस पर अनुराग ने पलटवार किया है। अनुराग रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के बिलासपुर जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे। अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में विभिन्न स्थानों पर बरसात से हुए नुकसान का जायजा लिया। अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आपदा प्रभावितों की समस्याओं का समाधान बिना विलंब करने को कहा ताकि उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने टिफिन बैठकें कर कार्यकर्ताओं की नब्ज भी टटोली। उन्होंने बैठकों में कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कमर कसने को कहा। बैठक में अनुराग ठाकुर ने स्थानीय मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से विशेष संवाद किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष सुरेश ठाकुर, महामंत्री राजेश ठाकुर व राजेश शर्मा, जिला महामंत्री नवीन शर्मा, मंडल कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा, जिला परिषद उपाध्यक्ष मान सिंह, जिला परिषद सदस्य मदन धीमान आदि उपस्थित रहे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने स्वारघाट में टिफिन बैठक की और कार्यकर्ताओं में जोश भरा।

