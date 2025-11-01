Chamba News: MLA हंसराज पर युवती ने फिर लगाए गंभीर आरोप, फेसबुक लाइव में रो-रोकर बताई पूरी बात; बोलीं- अब कहां जाऊं...
चंबा में एक युवती ने चुराह के विधायक हंस राज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फेसबुक लाइव में उसने अपनी और परिवार की सुरक्षा को खतरा बताया और न्याय की गुहार लगाई। उसने विधायक पर धमकी देने और बदनाम करने का आरोप लगाया है। पिछले साल भी युवती ने विधायक पर अश्लील मैसेज भेजने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था।
संवाद सहयोगी, चंबा। चुराह के विधायक डॉ. हंस राज पर एक वर्ष पहले अश्लील चैट करने के आरोप लगाने वाली युवती ने एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। उक्त युवती ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लाइव आकर डा. हंस राज से खुद व परिवार के लिए खतरा बताया है। लड़की ने रो-रो कर अपनी बात को कहते हुए कहा कि वह घर से बाहर रहती है, जबकि उसका परिवार घर में है।
विधायक की ओर से उन्हें कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। लिहाजा लड़की खुद के साथ परिवार की जान को खतरा बताते हुए कह रही है, कि वह जाएं तो जाएं पर कहां जाए। उनका कहने का भाव यह है, कि वह न्याय व सुरक्षा को लेकर किसके पास जाएं। हंस राज पर आरोप लगाते हुए कहा कि तूने जिस थाली में खाया है, उसी में छेद किया है। मुझे पूरी तरह से बदनाम कर दिया है।
लड़की ने आरोप लगाए कि हंस राज के द्वारा कहा गया कि उक्त लड़की ने उससे एक करोड़ लेकर बात को रफा-दफा किया है, लेकिन इसका भी प्रूफ करने की लड़की ने बात कही है। साथ ही चुराह के ही एक ओर व्यक्ति मुनियान खान पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पिछले वर्ष अगस्त माह में इसी लड़की ने चुराह से विधायक हंस राज पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवा कर अश्लील मैसेज भेजने और धमकाने का आरोप लगाए थे।
बाद में इसी युवती ने फेसबुक पर आकर कहा कि उनसे मानसिक तनाव में ओर किसी के बहकावे में आकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। उधर पिछले वर्ष डा. हंस राज पर लगे गंभीर आरोप के बाद कांग्रेस ने भी डा. हंस के खिलाफ पूरे प्रदेशभर में रैली निकाल व धरना प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग उठाई थी। उधर विधायक हंस राज ने लड़की द्वारा इंटरनेट मीडिया पर लाइव आकर उनके ऊपर लगाए गंभीर आरोपों को झूट करार देते हुए उनकी छवि को खराब करने के लिए रचा गया षड़यंत्र करार दिया ।
