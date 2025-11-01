Chamba News: MLA हंसराज पर युवती ने फिर लगाए गंभीर आरोप, फेसबुक लाइव में रो-रोकर बताई पूरी बात; बोलीं- अब कहां जाऊं... 

संवाद सहयोगी, चंबा। चुराह के विधायक डॉ. हंस राज पर एक वर्ष पहले अश्लील चैट करने के आरोप लगाने वाली युवती ने एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। उक्त युवती ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लाइव आकर डा. हंस राज से खुद व परिवार के लिए खतरा बताया है। लड़की ने रो-रो कर अपनी बात को कहते हुए कहा कि वह घर से बाहर रहती है, जबकि उसका परिवार घर में है।

विधायक की ओर से उन्हें कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। लिहाजा लड़की खुद के साथ परिवार की जान को खतरा बताते हुए कह रही है, कि वह जाएं तो जाएं पर कहां जाए। उनका कहने का भाव यह है, कि वह न्याय व सुरक्षा को लेकर किसके पास जाएं। हंस राज पर आरोप लगाते हुए कहा कि तूने जिस थाली में खाया है, उसी में छेद किया है। मुझे पूरी तरह से बदनाम कर दिया है।

लड़की ने आरोप लगाए कि हंस राज के द्वारा कहा गया कि उक्त लड़की ने उससे एक करोड़ लेकर बात को रफा-दफा किया है, लेकिन इसका भी प्रूफ करने की लड़की ने बात कही है। साथ ही चुराह के ही एक ओर व्यक्ति मुनियान खान पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पिछले वर्ष अगस्त माह में इसी लड़की ने चुराह से विधायक हंस राज पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवा कर अश्लील मैसेज भेजने और धमकाने का आरोप लगाए थे।