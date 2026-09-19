'समय पर उपचार और रेफर भी, पर नहीं पहुंची एंबुलेंस'; चंबा में महिला ने रास्ते में तोड़ा दम 

जागरण संवाददाता, चंबा। विकास खंड मैहला की ग्राम पंचायत कुमहारका पंचायत में घास लाने जा रही एक महिला ढांक में गिर गई। घटना में बुरी तरह से घायल हो गई। महिला को उपचार के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला की नाजुक हालत को देखते हुए टांडा रैफर कर दिया, लेकिन रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया।

मृतक महिला की पहचान बोबी देवी (36) पत्नी पवन कुमार निवासी गांव कुम्हारका डाकघर उटीप जिला चंबा के रूप में हुई है। पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज कर घटना के कारणों की जांच आरंभ कर दी है। परिजनों ने महिला की मौत के लिए 108 एंबुलेंस प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है।

उसके भतीजे अमित कुमार ने आरोप लगाया कि वह सुबह घायल को करीब 7 बजे मेडिकल कॉलेज ले आए थे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायल को टांडा रेफर कर दिया गया, लेकिन करीब पौने 10 बजे एंबुलेंस पहुंची, जिसके बाद घायल को टांडा ले जाया गया, लेकिन बाथरी पहुंचते ही महिला ने दम तोड़ दिया।

दोपहर बाद मेडिकल कॉलेज चंबा में महिला का पोस्टमार्टम करवाया गया तथा शव परिजनों को सौंप दिया गया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन की सूचना पर पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज किए। कभी टायर बदलने तो कभी डीजल भरवाने का देते रहे आश्वासन महिला के भतीजे अमित ने आरोप लगाते हुए कहा कि करीब साढ़े 7 बजे काॅल करने के बाद उन्हें कभी एंबुलेंस के टायर बदलने तो कभी डीजल भरवाकर जल्द पहुंचने का आश्वासन मिलता रहा। इस कारण वह दूसरी निजी एंबुलेंस को भी हायर नहीं कर पाए।

कई बड़े नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों से फोन करवाने के बाद एंबुलेंस मुहैया हो पाई, लेकिन देरी से पहुंची एंबुलेंस का कोई लाभ मरीज को बचाने के लिए नहीं हो पाया। वहीं बाथरी में जब मरीज की मौत हो गई तो शव को वापस लाने में आनाकानी 108 की तरफ से की गई तथा अपनी निजी गाड़ी हायर करने की बात कही। जिस पर भी काफी समय लग गया।