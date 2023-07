Himachal Pradesh: आज बहाल हो जाएगा साचपास, नहीं करना पड़ेगा 700 किलोमीटर का थका देने वाला सफर

Sachpass को बहाल करने के लिए गत 30 जून तक का लक्ष्य निर्धारित किया था लेकिन खराब मौसम व हिमपात होने के कारण कार्य प्रभावित हुआ। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने साचपास को बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य करते हुए शनिवार शाम तक मार्ग को लगभग बहाल कर दिया था। साचपास के कुछ हिस्से से ही बर्फ हटाना बाकी रह गया था।

आज बहाल हो जाएगा साचपास, नहीं करना पड़ेगा 700 किलोमीटर का थका देने वाला सफर

पांगी, संवाद सहयोगी। जनजातीय उपमंडल पांगी रविवार को चंबा मुख्यालय से जुड़ जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने साचपास को बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य करते हुए शनिवार शाम तक मार्ग को लगभग बहाल कर दिया था। साचपास के कुछ हिस्से से ही बर्फ हटाना बाकी रह गया था। अब पांगी घाटी के लोगों को जिला मुख्यालय चंबा पहुंचने के लिए 650 से 700 किलोमीटर का लंबा व थका देने वाला सफर करने से निजात मिलेगी। कई स्थानों पर 17 से 18 मीटर थी बर्फ हालांकि, लोक निर्माण विभाग ने मार्ग को बहाल करने के लिए गत 30 जून तक का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन खराब मौसम व साचपास में हिमपात होने के कारण कार्य प्रभावित हुआ। साचपास में कई स्थानों पर 17 से 18 मीटर बर्फ थी। बैरागढ़ से किलाड़ के बीच 17 हिमखंडों को काटना पड़ा, जिसमें कई ग्लेशियर ऐसे भी थे, जहां 20-25 मीटर तक हिमखंड थे। करीब 172 किलोमीटर का रह जाएगा रास्ता भारी बर्फ जमी होने के कारण मार्ग को बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि, अब विभाग ने मार्ग को बहाल करने का कार्य लगभग पूरा कर लिया है। उम्मीद है कि रविवार को मार्ग बहाल हो जाएगा। साचपास चंबा पहुंचने के लिए सबसे शार्टकट रास्ता साचपास बहाल होते ही पांगी से जिला मुख्यालय चंबा की दूरी करीब 172 किलोमीटर रह जाएगी। यह जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए सबसे शार्टकट मार्ग है। सर्दियों में भारी हिमपात के कारण जब साचपास मार्ग बंद होता है तो पांगी के लोगों का अधिकतर समय घरों में ही व्यतीत होता है। मार्ग पर हर वर्ष अक्टूबर से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी जाती है। ऐसे में पांगी के लोगों को वाया जम्मू या वाया केलांग होते हुए चंबा पहुंचने के लिए 500 से 700 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। यह सफर टैक्सियों या निजी वाहनों के माध्यम से होता है।

Edited By: Aysha Sheikh