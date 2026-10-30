चंबा: कमरे में वूफर चलाकर 22 साल के युवक ने फंदा लगाकर किया सुसाइड, मां ने खिड़की से देखा खौफनाक मंजर

संवाद सहयोगी, पुखरी। उपतहसील पुखरी के तहत ग्राम पंचायत कंदला के बनगाटी गांव में बुधवार देर रात एक 22 वर्षीय युवक की ओर से कमरे में पंखे से फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त करने का मामला सामने आया है।

मृतक की पहचान सुधीर कुमार (22) पुत्र स्वर्गीय देवेंद्र कुमार, निवासी गांव बनगाटी, डाकघर कंदला उपतहसील पुखरी के रूप में हुई है। युवक ने आत्मघाती कदम उठाने से पहले कमरे में तेज आवाज में साउंड सिस्टम (वूफर) चला रखा था, ताकि बाहर किसी को भनक न लग सके।

इस दर्दनाक घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक सुधीर कुमार बुधवार रात करीब 10 बजे अपने घर पहुंचा। घर आने के बाद वह सीधे अपने कमरे में चला गया और वहां तेज आवाज में वूफर (स्पीकर) बजा दिया।

रात करीब 11 बजे तक जब गाने बजने का सिलसिला बंद नहीं हुआ, तो उसकी मां भितो देवी यह सोचकर कमरे की तरफ गईं कि शायद सुधीर को वूफर आन रखकर नींद आ गई होगी और वह सारी रात बजता रहेगा।

जैसे ही मां कमरे के पास पहुंची, तो अंदर से दरवाजा और खिड़कियां पूरी तरह बंद मिले। अनहोनी की आशंका के बीच जब उन्होंने खिड़की के शीशे से अंदर झांककर देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। भीतर सुधीर फंदे से लटक रहा था। खौफनाक मंजर देखकर मां की चीख निकल गई। मां की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण और स्वजन तुरंत मौके पर दौड़े। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने तुरंत खिड़की को तोड़ा और किसी तरह कमरे के भीतर दाखिल होकर सुधीर को फंदे से नीचे उतारा।