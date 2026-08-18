मणिमहेश यात्रा: सुंदरासी में बिलासपुर के 24 वर्षीय श्रद्धालु की मौत, दोस्त दुकान पर लेटाकर निकल गए थे आगे

संवाद सहयोगी, भरमौर (चंबा)। हिमाचल प्रदेश में श्री मणिमहेश यात्रा के दौरान दुर्गम पैदल मार्ग पर स्थित सुंदरासी में बिलासपुर जिला के एक 24 वर्षीय युवा श्रद्धालु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक कमल कुमार निवासी ग्राम बड़गाम, डाकघर व तहसील झंडूता, जिला बिलासपुर का निवासी था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व पर्वतारोहण केंद्र की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को भरमौर पहुंचाया।

5 साथियों के साथ निकला था मणिमहेश यात्रा पर जानकारी के अनुसार, कमल कुमार शनिवार को अपने पांच अन्य साथियों के साथ मणिमहेश कैलाश के दर्शन व शिव कुंड में स्नान करने के लिए मुख्य आधार शिविर हड़सर से पैदल यात्रा पर निकला था।

शिव घराट के समीप बिगड़ने लगी थी तबीयत यात्रा के दौरान रविवार को जब वह शिव घराट के समीप पहुंचा, तो उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगी और उसने बेचैनी की शिकायत की। साथियों ने उसे आगे न जाकर विश्राम करने की सलाह दी, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा।

अस्थायी दुकान में लेटाकर आगे बढ़ गए साथी सुंदरासी पहुंचने के बाद जब उसकी हालत अधिक बिगड़ने लगी, तो वह यात्रा मार्ग पर स्थित एक अस्थायी दुकान पर विश्राम करने के लिए लेट गया, जबकि उसके अन्य साथी आगे दर्शन के लिए रवाना हो गए।