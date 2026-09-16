मणिमहेश यात्रा: श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर, भरमौर हेलीपैड से हटे भद्रवाह के श्रद्धालु; हेली टैक्सी सेवा शुरू

जागरण टीम, भरमौर (चंबा)। श्रीमणिमहेश यात्रा जा रहे श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। भरमौर हेलीपैड से तीसरे दिन भद्रवाह के श्रद्धालु उठ गए हैं, बुधवार सुबह नौ बजे के बाद हेली टैक्सी सेवा आरंभ हो गई है। भद्रवाह के श्रद्धालुओं के छड़ी यात्रा के साथ मणिमहेश के लिए प्रस्थान करते ही दोनों हेलीकॉप्टर ने उड़ान सेवाएं शुरू कर दीं। दो दिन से श्रद्धालु हेली टैक्सी सेवा के आरंभ होने का इंतजार कर रहे थे।



चलने फिरने में असमर्थ व कई बुजुर्ग और अन्य श्रद्धालु पैदल जाने के बजाय हेलीकॉप्टर में यात्रा पर रवाना होते हैं। ऐसे सैकड़ों श्रद्धालु दो दिन से इंतजार कर रहे थे। हालांकि इस दौरान होली हेलीपैड से हवाई सेवा जारी रही।



भरमौर से गौरीकुंड तक 3828 रुपये किराया तय है। गौरीकुंड से श्रद्धालुओं को एक किलोमीटर से ज्यादा सफर तय करना पड़ता है। यहां से पैदल जाने के अलावा घोड़े का विकल्प भी रहता है।

श्रद्धालुओं की बढ़ने लगी भीड़ राधाष्टमी के पावन बड़े न्हौण (शाही स्नान) की तिथियां नजदीक आते ही श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। मंगलवार को मुख्य आधार शिविर हड़सर से शाम छह बजे तक करीब 2500 श्रद्धालुओं ने पारंपरिक पैदल मार्ग से हर-हर महादेव के जयकारों के बीच पवित्र कैलाश पर्वत और डल झील के दर्शन के लिए प्रस्थान किया।