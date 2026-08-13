मणिमहेश यात्रा: हड़सर से शिव कुंड तक तैनात रहेंगी NDRF और SDRF की टुकड़ियां, प्रशासन ने तैयार किया सुरक्षा प्लान

संवाद सहयोगी, भरमौर (चंबा)। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध श्री मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने व्यापक रणनीति तैयार की है। यात्रा मार्ग पर हड़सर से पवित्र डल झील तक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और पर्वतारोहण बचाव दलों की विशेष तैनाती की जाएगी। यह कदम भूस्खलन, पत्थर गिरने, अचानक खराब मौसम और कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए उठाया गया है।



अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर विकास शर्मा की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की गई। एडीएम ने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी बलों के बीच समन्वय और त्वरित सूचना आदान-प्रदान व्यवस्था लागू की गई है।

आपात स्थिति में मदद करेंगी टीमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ हड़सर से मणिमहेश डल झील तक यात्रा मार्ग के संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहेंगे, जहां वे खोज, बचाव, प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन सहायता प्रदान करेंगे। पुलिस करेगी भीड़ को नियंत्रित पुलिस विभाग यात्रा मार्ग पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने, भीड़ और यातायात नियंत्रण तथा संवेदनशील स्थानों की निगरानी का कार्य संभालेगा। पर्वतारोहण एवं बचाव दल कठिन परिस्थितियों में फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने और त्वरित रेस्क्यू आपरेशन को अंजाम देंगे।