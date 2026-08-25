मणिमहेश यात्रा: भरमौर से हेलीकॉप्टर सेवा आरंभ, पैदल मार्ग पर अभी नहीं अनुमति; रात को 5 घंटे सफर करने पर रोक

जागरण टीम, भरमौर (चंबा)। उत्तर भारत की पवित्र मणिमहेश यात्रा आधिकारिक रूप से आज से शुरू हो गई है। हेली टैक्सी सेवाएं भी शुरू हो गई हैं। गत दिनों हुई भारी बारिश और भूस्खलन के कारण पैदल यात्रा मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, इस कारण पैदल यात्रा पर रोक लगाई गई थी। आज भरमौर प्रशासन पैदल यात्रा पर फैसला लेगा। पैदल यात्रा मार्ग की मरम्मत कर दी गई है। चार सितंबर जन्माष्टमी को छोटा शाही स्नान होगा।

4 हेलीकॉप्टर भरेंगे उड़ान भरमौर से गौरीकुंड व होली से गौरीकुंड के लिए हेली टैक्सी उड़ान भर रही है। इस बार चार हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। होली से गौरीकुंड का एक तरफ का किराया 6255 रुपये व भरमौर से गौरीकुंड तक का किराया एक तरफ का 3828 रुपये है।