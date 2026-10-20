हिमाचल के 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है हिमालयन ताहर, क्या है इसकी खासियत?

जागरण संवाददाता, चंबा। हिमाचल प्रदेश में हिमालयन ताहर मुख्य रूप से मध्य और उच्च हिमालयी शृंखलाओं में पाया जाता है। चंबा में पांगी और भरमौर के ऊपरी क्षेत्रों में पाया जाता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क (GHNP), कुल्लू: यहां इनकी एक स्वस्थ और संरक्षित आबादी मौजूद है।

हिमालयन ताहर आमतौर पर 3000 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। वयस्क नर ताहर की गर्दन और कंधों पर घने, लंबे बालों का अयाल होता है, जो सर्दियों में गहरा भूरा या तांबई-लाल हो जाता है। यह उन्हें बर्फीली हवाओं से बचाता है और देखने में शेर या जंगली सांड जैसा मजबूत रूप देता है।