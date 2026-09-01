हिमाचल में उफनते सैलाब के बीच फरिश्ता बनी नवविवाहिता, दुपट्टे की रस्सी बनाकर बचाई बाइक सवार की जान; देखें VIDEO
भारी बारिश के कारण चंबा के भटियात में सड़क पर फंसे एक बाइक सवार को दो महिलाओं ने अपनी चुन्नी की मदद से सुरक्षित बचाया।
HighLights
चंबा में भारी बारिश के कारण बाइक सवार सड़क पर फंसा
दो महिलाओं ने अपनी चुन्नी से बाइक सवार को बचाया
संकट में इंसानियत और साहस का अद्भुत उदाहरण पेश किया
जागरण संवाददाता, चंबा। भारी बारिश के बीच सड़क पर बहता पानी कब किसी की जिंदगी के लिए खतरा बन जाए, इसका अंदाजा भटियात के ककीरा-कमलाहड़ी मार्ग पर देखने को मिला। ककीरा से कमलाहड़ी की ओर जा रहा एक बाइक सवार तीखी ढलान के कारण सड़क पर तेज हुए पानी के बहाव की चपेट में आकर फंस गया।
पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक सवार चाहकर भी खुद को सुरक्षित नहीं निकाल पा रहा था। ऐसे में गनीमत रही कि उसी समय एक टैक्सी चालक अपने रिश्तेदारों के साथ कमलाहड़ी की ओर जा रहा था। उनकी नजर पानी के बीच फंसे बाइक सवार पर पड़ी और उन्होंने तत्काल मदद के लिए कदम बढ़ाया।
टैक्सी चालक के साथ वाहन में मौजूद नवविवाहिता महिला और उसकी ननद ने विपरीत परिस्थितियों में अदम्य साहस दिखाया। तेज बारिश और उफनते पानी के बीच दोनों ने अपनी चुन्नी को सहारे का माध्यम बनाया।
एक युवक के साथ पानी के तेज बहाव में पहुंचकर उन्होंने चुन्नी की मदद से बाइक सवार को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद बाइक सवार को पानी के बीच से निकालकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया।
तीखी ढलान पर बढ़ा पानी का बहाव
मामला चंबा जिला के भटियात क्षेत्र के ककीरा के समीप घटासनी का है। भारी बारिश के कारण सड़क पर पानी जमा हो गया था। ककीरा से कमलाहड़ी की ओर जाते समय सड़क की तीखी ढलान के कारण पानी का बहाव और तेज हो गया। इसी तेज बहाव में बाइक सवार संतुलन खो बैठा और सड़क किनारे पानी में बाइक समेत फंस गया।
चुन्नी बनी जिंदगी की डोर
बाइक सवार को इस हालत में देखकर टैक्सी चालक और उसके साथ मौजूद लोगों ने मदद करने का निर्णय लिया। नवविवाहिता और उसकी ननद ने अपनी चुन्नी का सहारा देकर उसे बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई।
तेज बहाव के बीच काफी सावधानी और मशक्कत के बाद बाइक सवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बाहर आने के बाद बाइक सवार ने उसकी जान बचाने वाले टैक्सी चालक, महिलाओं और अन्य लोगों का आभार जताया।
मुश्किल घड़ी में दिखाई इंसानियत
घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि संकट की घड़ी में इंसानियत और साहस सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। जिस समय तेज बारिश और पानी का बहाव लोगों के लिए खतरा बना हुआ था, उस समय नवविवाहिता और उसकी ननद ने अपनी चुन्नी को जिंदगी की डोर बनाकर अनजान बाइक सवार की जान बचाने में मदद की। दोनों महिलाओं के इस साहसिक कदम की क्षेत्र में सराहना हो रही है।