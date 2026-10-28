'पेंशनरों के लंबित मेडिकल बिलों का जल्द भुगतान करें', हिमाचल PWD के अधीक्षण अभियंता ने बैठक के बाद दिए निर्देश

संवाद सहयोगी, डलहौजी (चंबा)। हिम आंचल पेंशनर कल्याण संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक लोक निर्माण विभाग सप्तम वृत्त डलहौजी के अधीक्षण अभियंता जीत सिंह ठाकुर के साथ विभागीय कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के जिला अध्यक्ष शिव कुमार कोड़ा ने की। बैठक में पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं, विशेषकर लंबे समय से लंबित मेडिकल बिलों के भुगतान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

मेडिकल बिल का मामला उठाया बैठक के दौरान संघ के सदस्यों ने बताया कि चंबा, सलूणी और भरमौर क्षेत्रों में कई पेंशनरों के मेडिकल बिल लंबे समय से लंबित पड़े हैं, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

भुगतान का आदेश दिया इस पर अधीक्षण अभियंता जीत सिंह ठाकुर ने पेंशनरों की मांगों को गंभीरता से सुना और संबंधित लोक निर्माण विभाग मंडलों के अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिए कि लंबित मेडिकल बिलों को तुरंत सरकार के पास भुगतान के लिए भेजा जाए।

उन्होंने कहा कि बजट का प्रावधान होते ही लंबित बिलों का भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए। एक्सईएन वर्चुअली जुड़े बैठक में भरमौर, पांगी, चंबा और चुवाड़ी लोक निर्माण विभाग मंडलों के अधिशासी अभियंता वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न मंडलों में पेंशनरों से संबंधित अन्य लंबित मामलों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। अधीक्षण अभियंता ने संबंधित अधिकारियों को इन मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए।

पेंशन मामलों की जानकारी भी मांगी वहीं अधीक्षण अभियंता ने लोक निर्माण विभाग के विभिन्न मंडलों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उन पेंशन मामलों की स्थिति की जानकारी भी मांगी गई, जिन्हें महालेखाकार (एजी) कार्यालय भेजा जा चुका है या जो अभी लंबित हैं। इसका उद्देश्य संबंधित मामलों की प्रगति की समीक्षा कर उनका शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।