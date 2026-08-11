हिमाचल: मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले ध्यान दें! बाहरी वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स; जानें किस गाड़ी का कितना कटेगा टैक्स

जागरण संवाददाता, चंबा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा से पहले उपमंडल मुख्यालय भरमौर में पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्र के विकास को गति देने के उद्देश्य से प्रशासन ने ग्रीन टैक्स लागू कर दिया है।

भरमौर में प्रवेश करने वाले पात्र बाहरी वाहनों से उनकी श्रेणी के अनुसार ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। इसके लिए भरमौर की सुंकू की टपरी में कर संग्रह केंद्र स्थापित किया गया है। प्रशासन के अनुसार ग्रीन टैक्स की यह व्यवस्था लगातार लागू रहेगी।